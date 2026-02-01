A hatvan éves férfi fel is akart robbantani és megölni a szomszédokat, akikkel amiatt lángolt fel a konfliktus, mert korábban elkobozták az orvos kuvasz kutyáját, akivel elmondásuk szerint rosszul bánt, kikötözve tartotta, nem etette, ezért beadták egy menhelyre.

A sportvadászként is ismert ámokfutó a tudatmódosító hatása alatt üvöltözve követelte, hogy adják vissza az ebet, és fegyverével fenyegetőzött, amire kihívták a kommandósokat – számolt be a Tények.

A megvadult férfi ezután le akarta lőni a rendőrségi drónt, de csak az utcai lámpát találta el, majd megpróbált autójával elmenekülni. A híradás szerint üldözni kezdték, amelynek során szabályosan letolta az útról a fogorvos BMW-jét a terrorélhárítók páncélautója.

Miután a férfit elfogták, a házába érkezve vált világossá, hogy komolyan gondolta a fenyegetőzést. A konyhai gázpalack nyitva volt, a helyiség pedig megtelt a mérgező anyaggal, ami bármikor berobbanhatott volna.

A fogorvost több bűncselekménnyel gyanúsítják, a bíróság le is tartóztatta, akár 10 év börtön is kaphat.