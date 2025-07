Az 51 emeletes, 212 méter magas torony Wrocław, valamint Lengyelország egyik legmagasabb épülete. Az alsóbb szinteken irodák találhatók, a felsőbb emeleteken pedig 184 lakás. A 48. emeleten kapott helyet az ország legmagasabban elhelyezkedő és a nagyközönség számára látogatható kilátója.

A felhőkarcolóhoz két másik épület is tartozik: a négyemeletes bevásárlóközpontként működik, a 19 emeletes, vitorlaszerűen ívelt toronyban szintén irodákat, a felsőbb szinteken pedig 52 lakást alakítottak ki.

A Prize by Radisson, Wrocław a jelenlegi irodaterület egyharmadát foglalja majd el, megnyitása 2026 végére várható. A projekt az Adventum első szállodaipari beruházása, amely egy hosszú távú, stratégiai partnerség révén valósul meg a Radisson Hotel Grouppal. Az üzlet kizárólagos közvetítője a CBRE volt.

A hotelipar egy teljesen új, de rendkívül ígéretes szektor az Adventum számára. Komoly lehetőséget látunk portfóliónk szállodaipari irányú bővítésében, amely hosszútávú értéket és stratégiai előnyöket kínál befektetőink számára

– mondta Koó Gergely, az Adventum partnere és bérbeadási igazgatója.

Valerie Schuermans, a Radisson Hotel Group nyugat-európai fejlesztési igazgatója hozzátette: „elkötelezettek vagyunk a Prize by Radisson márka bevezetése iránt Lengyelország legfontosabb pontjain, a nagyvárosoktól kezdve az újonnan fejlődő helyszínekig. A márka rugalmas és költséghatékony modellje lehetővé teszi, hogy sokféle piacon működjön, vonzó alternatívát nyújtva a vendégeknek és a befektetőknek egyaránt.”

A Prize by Radisson egy középkategóriás, lifestyle szállodamárka, amely a funkcionális dizájnra és az életmód-orientált vendégélményre épít. A márka eklektikus karaktere ötvözi a kényelmes szállást egy laza hangulatú, közvetlen kiszolgálással. A Prize by Radisson szállodák modern és élénk közösségi tereket kínálnak, amelyek egyszerre találkozási pontként és nyugodt pihenőhelyként is szolgálnak az utazók számára.

A 9600 négyzetméteres szálloda élénk, fiatalos, közvetlen hangulatot kínál majd. A vendégek átgondoltan megtervezett terekkel találkoznak, beleértve egy széles választékot nyújtó szállodai bárt, valamint tágas, kényelmes ágyakkal, esőztetős zuhanyzóval, okostévékkel és vezeték nélküli töltőállomásokkal felszerelt szobákat.

A CBRE kulcsszerepet játszott az ügylet létrejöttében. Az Adventummal való hosszú távú, többpiacos együttműködésének keretében továbbra is stratégiai tanácsadással és szakértői közvetítéssel segíti a cég terjeszkedését új ingatlanok és nemzetközi piacok felé.