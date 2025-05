A szálláshelyek forgalma jelentősen megugrott Magyarországon a turizmus kiemelkedő statisztikáinak köszönhetően. A szállodaipar viszi most a prímet az ingatlanpiacon. Nem véletlenül az Economx Money Talks’25 üzleti konferencia egyik kerekasztal-beszélgetése a „Hotelfejlesztés vs. Airbnb: lokális harc a multikkal” c. témát járta körbe.