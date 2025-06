Július 1-től a települési önkormányzatoknak lehetőségük lesz meghatározni, hogy az adott településre kik és milyen feltételekkel költözhetnek be. Ehhez több eszköz is rendelkezésükre áll: elővásárlási joggal élhetnek maguk és a településen lakók, korlátozhatják vagy feltételekhez köthetik a lakcím létesítését, de akár adófizetési kötelezettséget is előírhatnak a betelepülők számára.

A jogszabály szerint azonban bizonyos esetek mentesítenek a tilalmak, korlátozások és feltételek alól, így például nem korlátozhatók a lakáscélú állami támogatással megvalósuló ingatlanszerzések. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ez jelentősen felértékelheti a meglévő otthonteremtési támogatások, így a CSOK Plusz és a Falusi CSOK jelentőségét, hiszen ezek “kulcsot” jelenthetnek az egyébként elzárkózó településekhez.

Nem minden támogatás jelent mentességet

A támogatások közül a CSOK Plusz igazi “Jolly Joker”, hiszen a maximum 3 százalékos fix kamattal igényelhető, támogatott lakáshitel az ország bármely településén elérhető. A konstrukció ráadásul gyerekszámtól függően 15-50 millió forint finanszírozást jelenthet a vásárláshoz, amihez a második gyerektől minden újabb baba érkezésekor 10-10 millió forint tartozás-elengedés is jár.

A Falusi CSOK szerepe is felértékelődhet a szakértő szerint, hiszen a „városi” CSOK 2024-es kivezetését követően ez maradt az egyetlen vissza nem térítendő otthonteremtési támogatási forma. Ugyanakkor ennél komoly korlátozás, hogy kizárólag a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékletében szereplő 2 631 preferált kistelepülésen vehető igénybe, amelyek inkább a fogyó lakossággal, semmint a betelepülők áradatával küzdöttek az elmúlt években.

Várhatóan lesznek azonban ezen települések között is olyanok, amelyek valamilyen korlátozást vezetnének be, esetleg a betelepülőkre kivetett adókkal növelnék a bevételeiket, de erre a Falusi CSOK-kal vagy CSOK Plusszal érkezők esetében nem lesz lehetőségük.

Bár az első öt évben kamatmentes, szabad felhasználású Babaváró hitel esetében is a lakásvásárlás az egyik legnépszerűbb hitelcél, az ennek segítségével otthont teremtő családokra nem vonatkozik a jogszabályi mentesség - figyelmeztet a szakértő.

A Babaváró ugyanakkor sok esetben önerőként szolgál egy támogatott hitelhez, ebben az esetben pedig a pár máris nem számít betelepülőnek, így a lehetőségeik nem korlátozhatók.