Egyértelműen érdeklődés- és keresletnövekedést hozott az előző év ősze, ugyanakkor szinte kizárólag a 80 millió forintnál olcsóbb lakások piacát érintette - mondta Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője.

Ezeket a 80 millió forintnál olcsóbb ingatlanokat viszont a korábban megszokottnál gyorsabban tudták értékesíteni, ráadásul vagy irányáron, vagy pedig irányár felett.

Az ingatlanközvetítő szerint a növekvő forgalom leginkább az áremelkedéssel kapcsolatos várakozásoknak az eredménye, melyek végül is beigazolódtak, hiszen az elmúlt néhány hónapban szinte kilőttek az árak: a hirdetési árakat tekintve mintegy tízszázalékos áremelkedést lehetett tapasztalni. Ami persze nem jelenti azt, hogy a valós értékesítési árak is ilyen mértékben emelkedtek volna.

Túlárazottság jellemző tehát a kínálatra, azonban kérdés, hogy meddig tart ki az árak növekedése. Mert az eddigi áremelkedés is már jelentős volt, így egy idő után elérhet a piac arra a szintre az áraknál, amikor elkezd csökkenni a fizetőképes kereslet.

A lendületet ugyanakkor erősen megakasztja a gyenge kínálat, ami azt jelenti, hogy nem csak jó adottságú lakásból található kevés most az ingatlanpiacon, hanem egyáltalán mindenféle lakásból nagyon szerény a választék.

Az eladók még mindig kivárnak, egyrészt a további áremelkedésben bízva, másrészt az évkezdet és a téli hónapok sem sarkallják őket aktivitásra, ami azonban a tavasz közeledtével változhat. A szűk kínálat miatt jelentek meg a felfelé tartó licitek egy-egy keresett kategóriába tartozó ingatlannál, valamint az is jellemzővé vált, hogy a korábban megszokottnál lényegesen gyorsabban értékesíthetők most a felkapott lakások: ez lehet egy-két hét, vagy akár egy-két nap is.

Ugyanakkor hangsúlyozta az ingatlanközvetítő, hogy ezek a gyorsan értékesíthető ingatlanok mind az egy-, két-, másfélszobás lakások közül kerülnek ki. Egy 100-150 négyzetméteres családi ház esetében teljesen más helyzettel találkozunk. Illetve az sem baj, ha más adottságaik is vonzóak ezeknek az ingatlanoknak, így például csendes utcában találhatók, nem földszintiek, megfelelő a tájolásuk, stb.

Azt is megjegyezte, hogy a befektetők jelenléte nem igazán meghatározó, ami nem zárja ki, hogy hamarosan többen lesznek. Ami pedig a jövőt illeti, a szakértő szerint egyelőre még nem fog megtorpanni az áremelkedés, hiszen a mostani, magasabb áraknál is erős keresleti nyomás érzékelhető. Azonban kérdéses, hogy ez meddig tud még kitartani, különösen akkor, ha végre az eladók nagyobb számban piacra lépnek, hiszen ezáltal elkezd bővülni a kínálat.