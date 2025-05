A globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében az elektromobilitás felértékelődik, amelyhez kapcsolódik az akkumulátorgyártás és -tárolás is. Az Európai Unióban a tervek szerint ugyanis 2035-től befejezik a belső égésű motoros autók, azaz a benzin- és a dízelüzemű járművek értékesítését. Hazánkban számos globális autógyár működik, amelyek nem csupán fejlett technológiát hoztak magukkal, hanem a munkaerőpiacon is meghatározó vállalatokat jelentenek.

Emellett a már jelenlévő gyártók a magyar üzemekben is elkezdtek átállni az elektromos modellekre, így Győrben az Audi, Kecskeméten pedig a Mercedes is elindította az elektromosautó-gyártást. De Debrecenben is a BMW új üzemében a legújabb elektromos modellek készülnek, illetve a kínai BYD Szegeden építi meg első európai üzemét. Bár jelenleg a német gazdaság nem éppen a legszebb napjait éli, lehúzva ezzel a Magyarországon is jelentős kitettséggel rendelkező autóipart, ez nem befolyásolja a kínai terjeszkedést.

Fel is pörögtek az események az elmúlt napokban, hiszen hazánkban építik fel a BYD új európai központját, amelynek három fő funkciója lesz: értékesítés, járműtervezés és a lokalizációs képesség fokozása, hosszú távon elősegítve az európai fogyasztói igények kiszolgálását. Az egész beruházás mintegy százmilliárd forint értékű beruházást jelent a magyar gazdaság számára, ahol nagyjából kétezer munkahely létesülhet.

Az is kiderült, hogy a BYD új központja Újbudán lesz, amely a magyarországi terjeszkedés újabb állomásaként értelmezhető a komáromi buszgyár, a fóti és pátyi létesítmények, illetve a Szegeden épülő gyár után. Az új budapesti központot pedig az IP West irodaházban alakítják ki a Budafoki úton a Rákóczi híd közelében, a szomszédos BudaPart városnegyed sarkában.

Mennek az osztrákok

Ráadásul az épületet nem bérlik a kínaiak, hanem meg is vásárolták. Ez egyrészt a magyar ingatlanbefektetési piac siralmas adatait dobja meg, várhatóan a tavalyi mélypont után idén már ez az ágazat is felfelé indul meg, másrészt szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen egy a Magyarországon évtizedes távlatban is jelentős pozíciókkal bíró ingatlanpiaci vállalat kivonulását jelzi.

Már korábban is köztudott volt, hogy az osztrák CA Immo lassan kivonul Magyarországról, és fő piacaira összpontosít, azaz az osztrák és német lokációkra. Mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen a regionális vagy globális vállalatok folyamatosan optimalizálnak, egy ingatlanpiaci cégnél pedig ez azt jelenti, hogy az egyes lokációkat, országokat rangsorolják, vagy éppen az eszközöket tekintve átcsoportosítanak. Nálunk is előfordult már, hogy egyes cégek megszabadultak az ipari-logisztikai állományuktól és az irodára összpontosítanak, vagy éppen fordítva.

A CA Immo a kivonulással összefüggésben adta el a BYD-nak a budapesti IP West irodaházat is. Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója így nyilatkozott a tranzakcióval összefüggésben:

Az IP West sikeres eladása a magyar piacról való stratégiai kivonulásunk kezdetét jelzi. Az eladás lehetővé teszi számunkra, hogy megerősítsük elkötelezettségünket fő piacaink iránt, és tovább növeljük jelenlétünket a stratégiai lokációinkban. A CA Immo egyértelmű célja, hogy a fő piacaink központi helyszínein található, kiváló minőségű, „A” osztályú irodaépületekre koncentráljon.

Az IP West irodaház körülbelül 32 ezer négyzetméter bérbeadható irodaterületet és 800 parkolóhelyet foglal magában. Budapest XI. kerületében, Dél-Budán a Rákóczi híd mellett található, kiváló közúti és tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

Hosszú az út, de most más irányt vesz

A CA Immo 1987-ben alakult meg, majd 1999-ben kezdett el terjeszkedni magyarországi és csehországi ingatlanok vásárlásával. Vagyis hazai jelenléte mintegy negyedszázadra nyúlik vissza. Budapesten számos helyszínen emblematikus irodakomplexumokkal rendelkezik, többek között a Váci úton a Capital Square vagy éppen a Millennium Városközpontban a Millennium Towers tartozik a portfóliójába.

A céges stratégiát mutatja, hogy a CA Immo nemrég Szerbiában a belgrádi piacról is kivonult a 19,6 ezer négyzetméteres Sava Business Center irodaház eladásával.

2018 óta kivonultunk Romániából, Szlovéniából, Bulgáriából, Oroszországból és Horvátországból, valamint Magyarország, Ausztria és Lengyelország összes másodlagos városából. Ezzel az eladással javítjuk portfóliónk fókuszát és általános költséghatékonyságát.

– közölte Keegan Viscius.

Vagyis tényleg nincs itt semmi látnivaló, egy piaci szereplő más lokációkra koncentrál, ennek jegyében folytatódik majd az értékesítési politika, amely érinti a budapesti irodapiacot és befektetési szegmenst. Természetesen a magyar irodaszektor jelenleg nincs a legjobb formájában, de ez átmeneti állapot, és egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben nem fog hangsúlyosabb szerepet betölteni az egyes kereskedelmiingatlan-eszközöket tekintve.