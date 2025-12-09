A PlanRadar éves trend elemzése szerint az évtized első felében három trend határozta meg a globális építőipart. A világjárvány, az energiaválság, a költségnövekedés és a piaci bizonytalanság jelentősen növelte a projektek kockázatait, ami komoly kilengéseket okozott az ágazat teljesítményében.

Ugyancsak erre az időszakra esett, hogy a világ számos országában szigorodtak az építőipar működését meghatározó jogszabályok, amelyek új szintre emelték a dokumentációval, elszámoltathatósággal kapcsolatos elvárásokat. Az is meghatározó volt, hogy a szakképzett dolgozók állandósuló hiánya fékezte a projektek megvalósítását, fokozta a költség- és határidőnyomást.

Ez a három trend szemléletváltást eredményezett, ami átformálja a jövőt. 2026-ra a cél egyértelmű: a megelőző időszakot jellemző kísérletezéstől el kell jutni a rendszerszintű, a projektek teljes életciklusán átívelő digitális fegyelem megszilárdításáig, ami egyrészt biztosítja a megfelelést a szigorodó szabványoknak, másrészt javítja a teljesítményt és ezzel együtt a jövedelmezőséget.

A bevezetéstől a digitális fegyelemig

A mesterséges intelligencia kísérletiből a napi működés alapvető eszközévé vált, de az a rendezetlen adatkezelés továbbra is komoly akadálya a lehetőségek kihasználásának. A korszerű digitálisplatformok ezt a problémát a pontos adatokra épülő, hitelesített dokumentumok, valamint a szabványosított munkafolyamatok átfogó kezelésével oldják meg, biztosítva a szükséges információk közvetlen és azonnali hozzáférhetőségét.

Az építőiparban a nyereség általában nem a projektek befejezésekor, hanem menet közben, a minőségellenőrzési és adatkezelési, költséges utómunkákhoz vezető hibák miatt szivárog el. 2020-ban az ágazat globálisan 1,8 billió dollárt veszített a felsorolt hiányosságok miatt. A korszerű eszközök ma már lehetővé teszik a munkafolyamatok vizuális dokumentálását, ami megkönnyíti a problémák korai felismerését, a költséges hibák elkerülését, a határidők betartását, több piacon a biztonsági előírások betartásának bizonyítását.

A modern platformok a helyszíni bejárásokon készülő 360°-os képeket kapcsolnak a 2D-s alaprajzokhoz, így a projektek résztvevői a távolból is bármikor visszanézhetik a felvételeket, ellenőrizhetik a beruházások készültségi fokát, ami segíti az esetleges viták megelőzését, megoldását.

A szokásos: nincs munkaerő

A szakképzett munkaerő hiánya világ számos táján állandósult. A digitális platformok könnyen használható megoldásokat kínálnak, az alapvető kezelési ismeretek elsajátítása minimális betanítást igényel. A digitalizációban jártas munkások ugyanis kisebb létszámban is jobb teljesítményre képesek.

Európában a költségek megugrása miatt az építkezések drágultak, ezzel párhuzamosan a lakhatás egyre nehezebben megfizethető vált. A PlanRadar Housebuilders Survey felmérésében a kivitelezők négyötöde számolt be növekvő kiadásokról, és több mint 70 százaléka tartotta komoly problémának az alapanyagárak növekedését.

A költségnyomás ellenére a kereslet élénkül: a válaszadók háromnegyede stabil vagy növekvő megrendelésállományról számolt be. Ebben a környezetben azok a cégek tudják nyereségesen működve megtartani, bővíteni a piacukat, amelyek képesek egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, csökkenteni a költségeket és javítani a projektek hatékonyságát.

„2026 nem arról szól, hogy választanunk kellene az emberi szakértelem és a technológia között – hanem arról, hogy a megfelelő digitális platformokkal erősítsük az emberi tudást. Miközben az építőipar példátlan kihívásokkal néz szembe, ezzel egy időben óriási lehetőségek kapujában is áll. Azok a vállalatok, amelyek beépítik napi működésükbe, valamint üzleti stratégiájukba a mesterséges intelligencia-alapú megoldásokat, jól alkalmazzák a munkafolyamatokat akár vizuálisan is rögzítő technológiát, a központosított kommunikációs és együttműködési digitális platformokat, sokkal felkészültebben reagálhatnak a változásra” – mondta Ibrahim Imam, a PlanRadar társalapítója és vezérigazgatója.