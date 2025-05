2025. március 1-jén lépett hatályba a törvény Oroszországban, amely megtiltja a 18 év alattiaknak, hogy energiaitalokat vásároljanak. Az eladók azóta jogosultak elkérni a fiataloktól, például az útlevelet, hogy ellenőrizzék az életkort.

Az orosz képviselők ráadásul most tovább szigorították a közelmúltban elfogadott jogszabályukat, így aki kiszolgálja a 18 év alattiakat energiaitallal, akár 500 ezer rubeles bírságra is számíthat, ami átszámolva körülbelül 2 millió 250 ezer forintos büntetést jelent – számolt be a Meduza a Duma honlapjára hivatkozva.

Ha pedig egyszerű, hétköznapi polgárt kapnak azon, hogy energiaitalt vásárol kiskorúnak, akkor 30 és 50 ezer rubel közti pénzbüntetésre számíthat (megközelítőleg 135 ezer és 225 ezer forint).

A törvény friss módosításának indoklásában az szerepel, hogy ugyan betiltották az energiaitalok forgalmazását a 18 év alatti fogyasztók számára, azóta rájöttek, hogy a tilalom bírságok megállapítása nélkül nem fog működni. Ahogy természetesen az is az indoklás szerves részét képezi, hogy az energiaitalok a fiatalok egészségére nézve számos káros hatással járhatnak, ilyenek például a szív-és érrendszeri kockázatok, valamint a cukorbetegség és más hasonló szövődménybetegségek kialakulása.

Feladatunk a gyermekek védelme és az egészségüket veszélyeztető termékek fogyasztásának megakadályozása

– állítja az Állami Duma.

Nálunk is várható a törvény szigorítása

Magyarországon 2025. április 29-én fogadta el a parlament ellenszavazat és tartózkodás nélkül a KDNP-s képviselők, Hollik István és Nacsa Lőrinc törvényjavaslatát, amellyel megtiltották a 18 év alattiaknak az energiaitalok vásárlását.

A kormánypárti politikusok többek között azzal érveltek, „táplálkozás-egészségügyi szempontból kedvezőtlen tendencia, hogy napjainkban a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaital fogyasztást, szinte üdítőitalként tekint a megnyerő ízű energiaitalokra, amelyeket korlátlanul fogyaszt, figyelmen kívül hagyva azok koffein tartalmát, amely az egyéni érzékenységtől függően akár súlyosabb tüneteket is kiválthat”.

Most a magyar kormány áll újabb szigorítás előtt az elfogadott törvénnyel kapcsolatban, ugyanis egy rendelettervezet szeribt minden energiaitalon jól látható, nagybetűs „ENERGIAITAL” feliratot kell feltüntetni. A gyártók és a kereskedők egy év felkészülési időt kapnának az átállásra.