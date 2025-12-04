Andrew Giuliani a sportesemény előkészítéséről tartott sajtóértekezleten beszámolt arról, hogy

az Egyesült Államokba való utazás megkönnyítése érdekében a vízumigénylők minden országban 60 napon belül időponthoz juthatnak országuk amerikai konzulátusán.

Hozzátette, hogy a külügyminisztérium a világban működő konzulátusok személyzetét 450 szakemberrel erősíti meg a gördülékeny ügyintézés érdekében.

A Fehér Ház labdarúgó világbajnokság lebonyolításáért felelős munkacsoportjának (White House FIFA Task Force) vezetője az amerikai történelem legnagyobb szabású sporteseményének nevezte az Egyesült Államok 11 városát érintő tornát, és az előkészületekkel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy "a legnagyobb, teljes kormányzaton átívelő sportesemény lebonyolítás, amit valaha is elvégeztek az Egyesült Államokban.

Hangsúlyozta, hogy a szervezés során biztonság a legfontosabb tényező, amit szem előtt tartanak, és kijelentette, hogy a "bajkeverést és a szurkolók, valamint közösségek biztonságának fenyegetését nem toleráljuk".

"A biztonság és vendégszeretet tud és fog egymás mellett létezni" – fogalmazott.

Rámutatott, hogy az Egyesült Államok kormánya az elmúlt kilenc hónapban az ország határainak biztosítása érdekében megtett lépéseit fenntartja, és várja a legális úton érkező látogatókat.

"Biztosítjuk határainkat, miközben kitárjuk ajtóinkat a világ felé" – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Andrew Giuliani hangsúlyozva, hogy a biztonság az elsődleges közölte, hogy

bizonyos kockázatosnak tartott országok polgárai számára nem biztosítják a belépést, annak ellenére, hogy kvalifikáltak a bajnokságra, ide tartozik Haiti és Irán.

Hozzátette, hogy ezen államok polgárai számára nem biztosítanak vízumot, kizárólag a csapattagok, a kiszolgáló személyzet és a játékosok közeli hozzátartozói léphetnek be az Egyesült Államokba.

Az elnöki hivatal illetékese elmondta, hogy a szövetségi kormány forrásaiból 1,1 milliárd dollárt fordítanak a világbajnokság biztonságának garantálására, többi között a rendvédelmi erők kiképzésére, és felkészítésére.

A gördülékeny lebonyolítás, és a szurkolók országon belüli utazása érdekében együttműködnek a légitársaságokkal és a nemzeti vasúttársasággal, valamint egyéb közlekedési szolgáltatókkal, és a mérkőzéseknek otthon adó városok helyi közösségi közlekedési hálózataival.

Andrew Giuliani elmondta, hogy a világbajnokság helyet kap az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulós ünnepségeiben, így például július 4-én a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának évfordulóján a történelmi esemény városában Philadelphiában rendeznek mérkőzést.

Az FIFA 2026-os világbajnokságát három ország társrendezésében tartják június 11-és július 19-e között. Az Egyesült Államok 11 városa mellett Mexikó 3 helyszínnel, míg Kanada 2 stadionnal járul hozzá az esemény lebonyolításához.

A csoportok sorsolását december 5-én pénteken helyi idő szerint délben rendezik Washingtonban, Donald Trump elnök jelenlétében a Kennedy Központban, az amerikai főváros kiemelt kulturális központjában.