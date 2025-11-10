A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is – tájékoztatott a holtankoljak.hu.

Előbbi esetében bruttó 2 forintos emelkedésről beszélünk,

míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal nő a beszerzési ár.

A hétvégi nagykerár emelés korlátozottan érvényesült a hazai kutakon, így a kiskereskedelmi átlagárak alig emelkedtek múlt hét óta, ezek a mai napon (2025.11.10-én) az alábbiak:

95-ös benzin: 577 Ft/liter

Gázolaj: 585 Ft/liter

Az olaj ára kéthetes mélypontról ismét emelkedett, részben az amerikai kormányzati megállapodás kilátása, részben az OPEC és az IEA heti piaci jelentéseivel kapcsolatos várakozások miatt. Az olajpiaci szereplők emellett továbbra is figyelemmel kísérik az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók hatását, illetve az ázsiai vásárlók, különösen Kína és India forrásdiverzifikációs lépéseit.

A WTI nyersolaj ára 0,81 százalékkal ment feljebb, hordónként 60,32 dollárra, a Brent jegyzése 64,08 dolláron áll, 0,71 százalékos emelkedéssel.