Kína az USAID leállítása miatt keletkezett hiányt megpróbálja pótolni a fejlődő országokban. Elsősorban az olyan programoktól, mint az egészségügy és az oktatás – ahol különösen hiányzik az amerikai támogatás –, várható, hogy Kína fejlesztési segélyei megjelennek a Peking számára is kulcsfontossággal bíró régiókban és ágazatokban

A portál szerint Kína új programokat indít több fejlődő országban, ahonnan az USAID távozott, ebben mára egyetért az elemzők többsége. Kambodzsában, az USAID kivonulása által leginkább sújtott országok egyikében Kína új finanszírozási programokat jelentett be különböző célokra, többek között a gyermekek egészségügyi ellátására, táplálkozásra, higiéniára és aknamentesítésre.

Tai Wei Lim, a japán Soka Egyetem professzora szerint Kína már régóta összpontosít más országok infrastrukturális és építési projektjeire. De Pekingnek más olyan ágazatokban is komoly lehetőségei lennének, amelyekben Kína már most is vezető szerepet tölt be, mint például a mezőgazdaság és a közegészségügy.

Jeremy Chan, az Eurasia Group kockázati tanácsadó cég Kína- és Északkelet-Ázsia-csoportjának vezető elemzője úgy véli

ez fellendíthetné az ország eredményeit és reklámtevékenységét.

Chan szerint bár Kína opportunista módon pótolja az USAID egyes programjainak hiányosságait, egyelőre nincs olyan szélesebb körű tendencia, hogy Peking magára vállalná mindazon terheket, amelyeket az USA korábban megtett.

Az USAID a 2024-es pénzügyi évben 32,5 milliárd dollárt költött.

Kína külföldi segélykiadásainak pontos adatai nem teljesen nyilvánosak, de japán akadémikusok becslései szerint az ország 2022-es kiadásai elérik a 7,9 milliárd dollárt.