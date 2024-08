Sorra jelentik be a bankok, hogy teljes mértékben áthárítják a 2024. augusztus 1-től megemelt pénzügyi tranzakciós illetéket a vállalkozói ügyfeleikre. Az illetéket a bankoknak kell fizetniük, de a jogszabály nem tiltja, hogy azt akár teljes egészében továbbterheljék. Ezt meg is teszik.