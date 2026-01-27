Az Útinform tájékoztatása szerint több baleset is történt a főváros környéki és az országos autópályákon.

Az M0-s autóút keleti szektorán, a 11-es főúti csomópont irányába, az M3-as csomópont előtt, a 65-ös km-nél két személyautó ütközött. A sérült járművek a leállósávban maradtak, a torlódás meghaladja a 7 km-t.

Az M2-es autóúton, Budapest felé, a 23-as km-nél, Dunakeszi térségében szintén baleset történt, a torlódás itt is 3 km feletti.

Az M3-as autópályán, a főváros irányába, Eger térségében öt személyautó ütközött, a 107-es km-nél a belső sávot foglalják el a sérült járművek.

Az M31-es autópályán, az M3 felé vezető szakaszon egy kamion keresztbe fordult a 4-es km-nél, emiatt a forgalom megállt, és több kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező irányban is lassulásra kell számítani.

Az M5-ös autópálya határ felé vezető szakaszán, a 173-as km-nél a Röszke pihenőhelyre kiterelik a járműveket.

Élénk a forgalom Budapest környékén: telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán az M0-s csomóponttól, sokan haladnak a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton, valamint a Csepel-sziget útjain.

Az Útinform arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, a torlódásokra, lassabb haladásra készüljenek.