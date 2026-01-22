A Renfe nevű állami vasúttársaság közlése szerint Murcia közelében újabb vonatbaleset történt, többen csak könnyebben sérültek meg. A murciai mentőszolgálat megerősítette, hogy a baleset Alumbres településnél történt. Áldozatokról nem tudni.
Az Euronews felidézi, hogy az első balesetben egy nagysebességű vonat vasárnap este siklott ki, és egy másik gyorsvonattal ütközött. A balesetnek legalább 43 halálos áldozata volt, és több mint 150 sebesültje.
Kedden este aztán egy újabb vonatbaleset történt egy Barcelona közelében közlekedő elővárosi vonaton. Abba a szerencsétlenségben egy ember veszítette életét.
Sokk a Samsung buszon: a baleset után egyenesen a gyárba vitték a dolgozókatHalálos kimenetelű buszbaleset történt Jászberény mellett, amikor a Samsung gyár dolgozóit szállító jármű ütközött egy autóval. A dolgozókat a hideg időre hivatkozva a mentők kiérkezése előtt egy másik busszal a gyárba vitték, így csak később vizsgálták meg őket.
