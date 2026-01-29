Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében csütörtök hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A helyszínelés idejére a 224-es kilométerszelvénynél a pályaszakaszt teljes szélességében lezárták.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A helyszínre mentő is érkezett - tájékoztatott az OKF.
Az Útinform azt írta, a rendőrség a Nyíregyháza-Nyugat csomópontban letereli a járműveket.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!