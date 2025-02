Ahogy a múlt évben, úgy most is mind a 23 kategória jelöltjeire tippelhetünk, amelyek között magyar érdekeltség is Jancsó Dávid személyében, akit a legjobb vágás kategóriában jelöltek a Brutalista című filmben nyújtott munkájáért. A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a nyereményszorzók alapján a magyar vágó ellenfele a kategóriájában Sean Baker (Anora) és Nick Emerson (Konklávé) lehet.

A közlemény kiemeli, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a főbb kategóriákat övezi a legnagyobb fogadói érdeklődés: a legjobb film kategóriájában A brutalista legnagyobb kihívója az Anora lehet, és hasonló versenyhelyzet áll fent a legjobb rendezés kategóriájában is. Adrian Brody viszont az első számú esélyesnek tűnik a legjobb férfi főszereplő kategóriában Tóth László, a magyar származású építész megformálásáért, szintén A brutalista című filmben.

A legegyértelműbbnek a Legjobb férfi mellékszereplő és a Legjobb női mellékszereplő díjazása tűnik a közlemény szerint: előbbiben Kieran Culkin, utóbbiban pedig Zoe Saldana a díj legfőbb várományosa.

A Bardy Corbet által rendezett A brutalista 10 Oscar-díj jelölést kapott, hasonlóan a Wicked című musical-hez. A legtöbb jelölést, összesen 13-at, Jacques Audiard Emilia Pérez című musical-je kapta, utóbbiban nyújtott alakításáért Zoe Saldana a legesélyesebb a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

A Sean Baker által jegyzett Arany Pálma-díjas Anora 6 Oscar-jelölést kapott, köztük a legjobb film és rendezés mellett a legjobb női főszereplő kategóriájában Mikey Madison, a címszereplő brooklyni szexmunkás megformálásáért.

