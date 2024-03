Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Azért magyar művésznek is jutott díj, Mihalek Zsuzsa Oscart nyert. Az elismerést a legjobb látványtervezés kategóriájában harmadmagával kapta a Szegény párák című filmért James Price és Shona Heath társaságában. Legutóbb 2022-ben nyerhetett egy magyar, Sipos Zsuzsanna szintén ebben a kategóriában, ő a Dűne berendezője volt. A legjobb smink és haj díjat is a Szegény párák hozta el, majd később az is kiderült, hogy a legjobb jelmez kategóriában is ez az alkotás nyert. A Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték. Mihalek Zsuzsa februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért.

Az Oppenheimer lett az év filmje

Az Oppenheimer lett a 96. Oscar-díjátadó sztárja. Al Pacino adta át a szobrot a győztesnek, de úgy tűnik, nem várta meg, amíg felkonferálják a filmeket. Szinte ki sem lépett a színpadra, már fel is csapta a borítékot és felolvasta a győztes film címét...

Oscar-díjas Christopher Nolan

A legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat idén szinte minden rangos eseményen Christopher Nolan nyerte az Oppenheimerért. A díjat a háromszoros Oscar-díjas Steven Spielberg adta át.

Emma Stone lett a legjobb színésznő

Az amerikai filmakadémia azonban Emma Stone-nak ítélte oda a díjat

Cillian Murphy nyerte meg a legjobb színésznek járó díjat

Az ír színésznek ez az első Oscar-díja: az Oppenheimer című filmben nyújtott alakításával érdemelte ki a győzelmet.

Kétszeres Oscar-díjas lett Billie Eilish

A Golden Globe-díj után az Oscar-szobrot is bezsebelte a 22 éves Billie Eilish, illetve testvére, Finneas Eilish a Barbie című filmhez írt dalukkal, a What Was I Made For?-ral – amelyet elő is adtak korábban a gálán.

Az Oppenheimeré a legjobb filmzene

A győztes Ludwig Göransson, akinek a mostani volt a harmadik jelölése és első Oscar-díja. Az elismerést Ariana Grande és Cynthia Erivo adta át.

A legjobb operatőri munkáért járó díjat Zendaya adta át

Nyertese Hoyte van Hoytema az Oppenheimer operatőre.

A legjobb dokumentumfilm

A 20 nap Mariupolban nyert, ez az első ukrán Oscar-díj.

Jon Baptiste is énekelt egyet

A legjobb eredeti betétdal kategóriában jelölt dalát, az It Never Went Away-t adta elő épp Jon Baptiste, amely az American Symphony filmben volt hallható.

A legjobb vágásért 2024-ben igazán szoros verseny volt.

Az év legnagyobb sikerű filmjei küzdöttek az elismerésért. Az Ikrek híres színészpárosa, Danny Devito és Arnold Schwarzenegger adta át a díjat Jennifer Lame-nek az Oppenheimerért, amely az első jelölése és Oscar-győzelme.

Godzilláé a legjobb vizuális effektusok díja

A legjobb vizuális effektusok kategóriát a Godzilla Minus One nyerte meg. A csapat tagjai: Sibuja Kijoko, Takahashi Maszaki, Nojima Tatsuji és Jamazaki Takasi.

A legjobb férfi mellékszereplő elismerést kapta Robert Downey Jr. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Da'Vine Joy Randolph vehette át.

John Cena meztelenül adta át a legjobb kosztüm díjat.

A legjobb jelmeztervezés kategóriában a Szegény párák jelmeztervezője, Holly Waddington győzött.