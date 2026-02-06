Közvetlen hatással van az idegrendszer működésére az, hogy mit eszünk, így a neurotranszmitterek egyensúlyát, a bélflóra állapotát és a vércukorszinten. Az agyunk működéséhez folyamatosan szükség van vitaminokra, ásványi anyagokra, antioxidánsra, valamint egészséges zsírokra. Ha ezek nincsenek meg, akkor sérülékenyebbé válhat az idegrendszer a stresszel és a hangulati zavarokkal szemben.

A Weborvos szerint kevesen tudják, de a boldogsághormonnak is tartott szerotonint közel 90 százaléka a bélrendszerben termelődik, ezt a folyamatot pedig jelentősen befolyásolja a bélflóra összetétele. Ezt a zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes értékű gabonák, valamint a rostban gazdag, növényi étrend elősegítik, míg a túlzottan cukros és adalékanyagos, ultrafeldolgozott élelmiszer csökkentheti a bélflóra diverzitását.

A cikk megemlíti, hogy létezik egy úgynevezett bél-agy tengely, aminek a lényege, hogy a vél és az agy folyamatos, kétirányú kapcsolatban van egymással, a bélflóra anyagcseretermékei pedig hatnak a gyulladásos folyamatokra és az idegrendszeri jelátvitelre.

A dopamin a jutalmazás és a motiváció kulcsfontosságú neurotranszmittereként működik, a gyorsan felszívódó szénhidrátok azonban rövid távú dopaminlöketet adnak, amit gyakran hangulati visszaesés követ. Az ismétlődő vércukor-ingadozás pedig ingerlékenységhez, fáradtsághoz, valamint koncentrációs nehézségekhez vezethet, ezt viszont sokszor egyszerű lelki problémaként éljük meg.

A lap megemlíti, hogy az Egyesült Államok szövetségi táplálkozási ajánlásában a kiegyensúlyozott, fehérjét, rostot és egészséges zsírokat is tartalmazó étkezések szerepelnek, mivel azok segítenek a vércukorszintet stabilan tartani, ami ezáltal kiszámíthatóbb idegrendszeri működést és kiegyensúlyozottabb hangulatot támogathat.

Barta Zsolt gasztroenterológus szakorvos szerint az omega–3 zsírsavakban gazdag étrend (tengeri halak, diófélék, lenmag) vizsgálatok szerint összefügg a depressziós tünetek csökkenésével.