Ma felhős, borongós idő várható a térségben, és időnként esőre is számítani kell. Reggelre többfelé képződhet pára, köd, mely helyenként napközben tartósabban is megmaradhat. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleties szél. Délután pedig 8 fok körül alakul a hőmérséklet.

Pénteken időjárási front nem lesz felettünk, de a borongós, helyenként csapadékos időben felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak. A szürkébb tájakon élők körében lehangoltság, bágyadtság, kedvtelenség is jelentkezhet, viszont a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat.

Egyeseknél fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomásproblémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Szombaton erősen felhős, borult időben lesz részünk, és több tájegységünkön alakulhat ki kisebb eső, zápor. Napközben helyenként megélénkül a nyugati, északnyugati szél. Reggelre többfelé képződik pára, köd, mely egyes tájainkon tartósabban is megmaradhat. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul, majd napközben 5 és 12 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.



Vasárnap a Dunántúlon már többfelé kisüthet a nap a felhők közül, máshol viszont még a felhőké lesz a főszerep, és időnként esőre is számítani kell, de egy-egy gyenge zápor délnyugaton sem kizárt. A Dunántúlon többfelé, valamint helyenként délen és északkeleten élénk lesz az északnyugati, északi szél. A hajnalra képződő pára, köd helyenként tartósabban is megmaradhat. Reggel -2 és +4, délután 4 és 12 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Hétfőn naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, de jelentős csapadék sehol sem várható, csupán néhol fordulhat elő átmenetileg gyenge eső. Hajnalra többfelé képződik pára, köd, mely egyes tájainkon napközben is megmaradhat. Helyenként élénk lesz a keleti, északkeleti szél. Reggel többfelé fagyhat, majd napközben 3-11 fokra számíthatunk.