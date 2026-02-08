A lakossági hitelpiac száguldása közepette is érezhetően visszaesett az áruhitelek iránti kereslet 2025-ben: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly összesen 40,6 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami 12,6 százalékos csökkenést tükröz a 2024-es, 46,4 milliárdos csúcshoz képest – hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szerződések számánál – teszi hozzá – még nagyobb visszaesést mért az MNB: miközben 2024-ben még több mint 180 ezer új szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, tavaly már csak nem egészen 154 ezret.

Egyre nagyobbak a hitelösszegek



A pénzügyi szakértő szerint ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a piac zsugorodása ellenére folytatódott az egy szerződésre jutó összeg emelkedése az áruvásárlási hiteleknél: a 2024-es 257 800 forint környékéről nagyjából 263 800 növekedett. Az egyre növekvő átlagos hitelösszeg mellett a korábbi évekre jellemző szezonalitás is megmaradt az áruhiteleknél: tavaly a kihelyezett hitelek összegének 32,6 százalékát az utolsó negyedévben folyósították.

„Az áruhitelek iránti kereslet visszaesésének több oka is lehet. Egyrészt a lakossági fogyasztás tavaly jóval lassabban emelkedett a vártnál, miközben a karácsonyi ünnepek előtti időszakban sem lőtt ki látványosan a kiskereskedelmi forgalom. A másik ok pedig a személyi kölcsönök kiszorító hatása lehet: miután utóbbiaknál a megkötött szerződések száma és az értéke is új csúcsot döntött 2025-ben – előbb 352,5 ezret, utóbbi 1120,8 milliárd forintot tett ki –, valószínű, hogy az áruhiteleknél hitelcélként jellemző tartós fogyasztási cikkek vásárlását is sok esetben személyi kölcsönből finanszírozták a háztartások”

– mutatott rá Fülöp Norbert Attila.

Durvul a verseny a személyi kölcsönöknél

A személyi kölcsönöknél pedig folytatódik az intenzív verseny a pénzügyi szolgáltatók között: a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint az elmúlt hetekben több bank is átalakította a kínálatát, és csökkentett egyes összegsávokban a kamatokon, miközben a piacon elérhető legalacsonyabb kamat mostanra 9,2 százalékra olvadt.