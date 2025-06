Egyetlen éjszaka alatt két híd is összeomlott Oroszország Ukrajnával határos régióiban – az egyik eset halálos áldozatokat is követelt. Eközben az ukrán hírszerzés egy katonai tehervonat felrobbantásáról számolt be a megszállt Zaporizzsjai területen.A részletekről ITT írtunk bővebben.