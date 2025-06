Ámokfutás gyanúja miatt zajlik nagyszabású rendőrségi akció Grazban – írja a Die Presse. Az eddigi információk szerint lövések dördültek el a Dreierschützengasse egyik iskolájában, és bár a rendőrség hivatalosan még nem erősítette meg, több osztrák lap úgy tudja, többen súlyosan megsérültek, sőt halálos áldozatok is lehetnek.

A rendőrség az X-en azt közölte, hogy művelet zajlik a környéken, és arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a helyszínt, illetve kövessék a hatóságok utasításait. Az elkövető személyazonossága még nem ismert, de a Kurier információi szerint egy diák lehetett a támadó.

A helyszínre a Cobra nevű különleges egység és egy rendőrségi helikopter is érkezett, a hatóságok kiemelt készültséggel reagáltak. Az ügy részletei egyelőre nem világosak, a rendőrség a jelenlegi fázisban csak korlátozott információkat közöl.

Cikkünk folyamatosan frissül...

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006