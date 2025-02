Ritkán tapasztalni akkora gazdasági problémát, hogy még Orbán Viktor miniszterelnöknek is meg kelljen szólalnia, márpedig a kormányfő kénytelen volt

egy videóban elfogadhatatlannak nevezni az idén tapasztalt élelmiszer-áremelkedést.

Majd üzent a kiskereskedelmi láncoknak is: a kormány nem fogja engedni, hogy kifosszák az embereket.

Úgy fogalmazott,

az infláció letörését a 2024-es évben sikeresen végeztük el, de januárban mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy néhány élelmiszeripari termék esetében az árak megindultak felfelé.



Tény, ami tény, a magyar infláció Európa-bajnok lett 2025 januárjában.

Az Eurostat a hét elején közölte, az euróövezet éves inflációs rátája az év első hónapjában 2,5 százalék volt, szemben a tavaly decemberi 2,4 százalékkal, és a tavaly januári 2,8 százalékkal. Az Európai Unióban mért átlagos infláció 2025 januárjában 2,8 százalék volt, ez egytized százalékpontos emelkedést jelent hó per hó, és négytized százalékpontosat év per év alapon.

A legalacsonyabb inflációt Dániában (1,4 százalék) mérték, a legmagasabb éves arányt pedig Magyarországon (5,7 százalék), így igazából az sem vigasztal minket, hogy 2024 decemberéhez képest az éves infláció nyolc tagállamban csökkent, négyben stabil maradt, tizenötben pedig emelkedett.

Kép: Economx.hu

Mindezt úgy, hogy 2025 januárjában több mint 900 milliárd forint folyt be az államháztartásba áfabevétel címén, ami nemcsak rekordot jelent, de azt is feltételezi, hogy a költségvetési bevételek 21 százalékát kitevő fogyasztási adó idén nem okoz majd ezermilliárdos hiányt. Ezek szerint drasztikus áremelkedés mellett is rekordszinten növekedhet az áfabevétel?

A januári áfabevétel jelentős, éves szinten 12,6 százalékos emelkedése mögött elsősorban az áfakiutalások érdemi, 11 százalékot meghaladó mértékű csökkenése áll



– magyarázta az Economx felvetésére Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Az áfabefizetés, tehát az az összeg, ami beérkezik a költségvetésbe, de nincsen csökkentve a kiutalásokkal, azonban csak 5 százalékkal nőtt éves alapon, ami a januári, 5,5 százalékos inflációhoz képest is elmaradást jelent. Tehát egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy jelentős pozitív fordulat következett volna be áfa oldalon a költségvetésben: ehhez az kellene, hogy a következő hónapokban azt lássuk, hogy a befizetések dinamikája az infláció fölé emelkedik – szögezte le az elemző.

Kép: Economx

Szakértői vélemény az áfanehéz-költségvetésről: A teljes államháztartási bevétel 21 százalékát várja a kormányzat áfából. Mennyire kockázatos egy ennyire áfanehéz-költségvetés?



A magyar költségvetés hosszú évek óta azt a filozófiát képviseli, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt adókra támaszkodva kell a kiadások fedezetét megteremteni, míg a jövedelmeket kevésbé kell adóztatni. Emögött az a megfontolás húzódik meg, hogy így lehet ösztönözni a gazdasági szereplőket a jövedelmek növelésére és a megtakarításra, míg a fogyasztást ez természetesen kevésbé ösztönzi. A 2010-es években ez a rendszer egészen jól működött, az elmúlt években azonban növekvő nehézségekbe ütközik. A foglalkoztatási arány sokat nőtt, így az ösztönzés a munkavállalás irányába már nem okozza a korábban látott mértékben a munkajövedelmek emelkedését, míg a fogyasztás oldalán a 2010-es évek elején látott, magas áfarésnek (a potenciálisan beszedhető és a tényleges áfabevételek közti különbségnek) a jelentős mérséklődése után már ugyancsak kevésbé lehet számítani az áfa korábban látott szintű emelkedésére. Utóbbinak a növekvő nemzetközi verseny (leginkább az ázsiai online kereskedelmi platformok) térnyerése sem kedvez. Erre nyilvánvalóan rájön az is, hogy az elmúlt években a konjunkturális helyzet is rosszabbul alakult, mint a 2010-es évek nagy részében. Ez a helyzet a fogyasztás gyengélkedése esetén fokozottan sérülékennyé teszi a költségvetést. Ugyanakkor jó kérdés, hogy mennyire lenne értelme a jelenlegi rendszert visszafordítani, hiszen a 2000-es években a magyar gazdaság egyik rákfenéje volt az alacsony foglalkoztatás, így kérdéses, hogy a jövedelmek nagyobb adóztatása nem ütne-e vissza. Az átlagnál alacsonyabb bevétellel rendelkező háztartások jövedelmi helyzetének javítása ugyanakkor sokat segítene, hiszen ők a jövedelemnövekményük sokkal nagyobb hányadát fogyasztják el, ami áfabevételeket generál, míg a tehetősebbeknél a jövedelemnövekedés sokkal kevésbé fordítódik plusz fogyasztásra, ami a költségvetést is kevésbé támogatja - válaszolta meg az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdasági kérdését Árokszállási Zoltán.

Árokszállási Zoltán beszélt a fogyasztásról is, ami szerinte idén várhatóan tovább emelkedik a reálbérek folytatódó növekedése, valamint a kormányzati intézkedések miatt, példaként felhozta a családi adókedvezmény növelését, az szja-kedvezmények kiterjesztését, illetve a 2024 őszén bejelentett lépéseket. Ezért a háztartások fogyasztása idén támogatni fogja az áfabevételek emelkedését - magyarázta.

Az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint azonban az áfabevételeket az idei év második felében vélhetően összességében jelentősen csökkenteni fogja a friss bejelentés, miszerint a zöldségek, gyümölcsök, tej- és tejtermékek vásárlása után a nyugdíjasok áfavisszatérítést kapnak. Ez az intézkedés persze jó hatással lehet a fogyasztásra, ami indirekt módon csökkenti ennek a lépések az áfamérséklő hatását, de összességében ez bevételkiengedést jelent, azaz nettó módon a bejelentés hatására az áfabevételek csökkenni fognak - mutatott rá a sajátos magyar gazdaságpolitika egy újabb ellenmondására.

Kép: Economx.hu

Az infláció várhatóan az első negyedévet követően csökkenésnek indul, azonban jóval magasabb szintről, mint az egy-két hónapja várható volt. Fontos lenne azt látni, hogy az áfabevétel az inflációt meghaladó mértékben emelkedik, mivel az elmúlt években a nominális, azaz az inflációt is figyelembe vevő fogyasztásnövekedéshez képest az áfabevételek elmaradtak - magyarázta a szakértő. Ebben további romlást nem várnak az Elemzési Centrumnál, azonban kérdésesnek tartják, hogy az elmúlt években kialakuló „áfaseb” tud-e tovább gyógyulni idén.

Az államháztartási hiány alakulásával kapcsolatban a legfontosabbnak most a közelmúltban bejelentett gazdaságélénkítő bejelentések tűnnek. Az idei évben kismértékben, 2026-ban azonban nagyobb mértékben növelheti a hiányt a nemrég bejelentett intézkedéscsomag az SZJA kedvezmények kiterjesztéséről, a nyugdíjasoknak szóló áfavisszatérítésről, illetve a legfrissebb információk alapján fegyverpénz is újra lesz 2026 elején. Ha a gazdasági növekedés beindul, akkor a hiánynövekedés mértéke várhatóan nem lesz akkora, hogy a befektetőket ez különösebben aggassza, még akkor sem, ha az intézkedések ellentételezés nélkül vélhetően 4 százalék fölé emelik az elérhető hiányt 2026-ban - hangsúlyozta Árokszállási Zoltán, hozzátéve: a régióban más országokban, elsősorban Romániában, de Lengyelországban is, magas hiányokat látni, és egyelőre a befektetők sem félnek, látva a forint erősödését és az állampapírpaci hozamok csökkenését.