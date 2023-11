2019-ban a hasonló óriásplakátok, amelyek Von der Leyen elődjét, Jean-Claude Juncker t az idősebb Soros mellett ábrázolták. Miután Brüsszelben erős nemtetszést váltottak ki, Fidesz el is távolította őket az utcákról. De nyilván sokat nyomott a latba, hogy az Európai Parlament néppárt i frakciója a magyar párt kizárásával fenyegetőzött. A Fidesz nem várta meg, hogy ez bekövetkezzen: két évvel később ki is lépett az EPP-ből.

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója a Népszavának azt mondta , hogy szakmailag nem releváns a kérdőív, de nem is ez volt a szempont, hiszen a Fidesz egyértelműen a „saját táborát” akarta megszólítani, megosztó témákat választott ki, de úgy, hogy tisztában van azzal, a feltett kérdésekben neki van többsége. Úgy vélte, Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesztől való lemorzsolódást szeretné megállítani, amit a kötcsei találkozón is megoldandó problémaként jelölt meg. A Fidesz ezzel a „kemény magot” akarja felrázni, másrészt a csökkenést megállítva ráfordulni az EP-választási kampányra. A „talapzat megerősítése” a cél. A Fidesz nagyjából jól tapintotta ki az EU-n belüli konfrontatív témákat, azokat a kérdéseket vette elő, amelyek az EP-kampánynak is fontos elemei lesznek.

Mint ismert, a Európai Unió jelentős összegeket tart vissza Magyarországtól és Lengyelországtól különböző jogviták miatt.

Hazánk esetében a 22 milliárd eurós kohéziós keretből 13 milliárd eurót blokkol az úgynevezett horizontális eljárás. Az olyan ügyek, mint a gyermekvédelmi törvény vitája, összesen 2,7 milliárd eurót fagyasztott be. Ezen kívül van még egy 6,5 milliárd eurós összeg, amelyet az Európai Tanács függesztett fel bizonyos szupermérföldkövek eléréséig. További, mintegy 10,5 milliárd eurós részt tesznek ki az úgynevezett helyreállítási pénzek, amelyek a koronavírus utáni talpra állást hivatottak segíteni – ha nem lennének azok is parkolópályán.

„Most már konkrét információkra, az Európai Bizottság által is megerősített előrehaladásra lenne szükség a forint további erősödéséhez” – világított rá nemrég lapunknak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Az írásunk pillanatában a forint 380,05 forinton zárta a napot, mi ugyan elmarad a múlt heti 376 forint alatti, négy hónapos csúcstól, de még így is stabilnak mondható. Több más tényező mellett a befektetők láthatólag díjazták, hogy a hazai infláció végül be tudott menni az egyébként ígért 10 százalék alá. Ha azonban igaza lesz a nemzetközi sajtónak és nemcsak lélekben, de gyakorlatban is lemondunk az uniós támogatásokról, azt borítékolhatóan büntetni fogják.