A magyar kormányfő és a kínai autógyártó elnöke a Karmelita kolostorban folytatnak megbeszélést, amelyről délután 16 órakor adnak tájékoztatást. A találkozón várhatóan szó esik a BYD szegedi gyár építésének előrehaladásáról, és nem kizárt, hogy hivatalosan is bejelentik: Magyarországra költözik a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának európai központja.

A BYD ügyvezető alelnöke április elején árulta el egy háttérbeszélgetésen, hogy

Magyarországon lesz a BYD új európai központja.

Stella Li elmondta, hogy a BYD globálisan az első helyen áll az úgynevezett új energiás járművek terén – a fogalom a villanyautókat és a konnektorról tölthető hibrideket fogja össze.

A BYD most a hatodik legnagyobb autógyártó csoport a világon,

de ha az egyes márkákat vesszük alapul, a BYD a harmadik legnagyobb márka világszerte.

Kitért arra is, hogy 13 évbe telt mire a vállalat elérte az első egymillió autót, de aztán a nyolctól a tízmillióig már csak nyolc hónap telt el, most viszont már minden második-harmadik hónapban újabb egymillióval gyarapodnak.

Nem szabad elfelejteni, hogy 2019-ben majdnem csődbe mentünk, de aztán több pénzt kezdtünk költeni kutatás+fejlesztésre. A BYD alkalmazottainak több mint 10 százaléka K+F mérnök, több mint 12 000 ilyen pozíciónk van világszerte. Jelenleg munkanaponként 45 szabadalmi kérelmet nyújtunk be

- fogalmazott.

Ennek kapcsán Stella Li bemutatta, hogy nemcsak fejlett akkumulátorral rendelkeznek, de számos különleges technológiát is kínál a BYD: például olyan futóműtechnológiát, amellyel képes táncolni vagy ugrani is az autó, de olyan elektromos modellel is rendelkeznek, amely tud úszni a vízen.

Mint kifejtette, a növekedéssel párhuzamosan folyamatosan nyitják újabb gyáraikat is:

tavaly júliusban indították el a thaiföldi létesítményüket,

két hónap múlva megkezdik működésüket Brazíliában,

jövőre pedig Törökországban,

zajlik a magyarországi gyár építése is.

Stella Li közölte:

nemcsak gyártóbázis lesz Szegeden, de az önvezetés kapcsán is szerepet kap a helyszín, mivel 2026-ban kutatás+fejlesztési központot is létrehoznak itt.

További újdonság, hogy a fejlesztő központhoz tesztpályát is építenek majd.

A gyárépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az építkezés jól halad és még idén megindul a termelés, nemcsak elektromos hajtású modelleket készítenek majd itt, de plug-in hibrideket is.

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent egy Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet, amely szerint

a kormány stratégiai együttműködési megállapodást ír alá a BYD kínai anyacégével és magyarországi leányvállalataival.

A múlt héten a BYD és a dél-alföldi régió hat szakképzési centruma, valamint a Szegedi Tudományegyetem együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a helyi fiatalok gyakorlati képzést és karrierlehetőséget kapjanak a szegedi autógyárban. Mint az MTI írta, az eseményen Varga-Bajusz Veronika államtitkár kiemelte: a kormány az oktatási rendszer fejlesztésével a régiók gazdasági motorjává kívánja tenni az egyetemeket és szakiskolákat, míg Gan Gábor, a BYD magyarországi igazgatója hangsúlyozta, hogy a vállalat hosszú távon tudásközponttá alakítaná Szegedet, és több száz fiatal számára teremtene korszerű képzést és munkahelyet.