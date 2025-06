Az elmúlt hónapok közel-keleti háborúi, ami Izrael és a Hezbollah, valamint a Hamász terrorszervezet és Izrael között robbant ki, nagyrészt a régióra korlátozódtak.

Izrael pénteki iráni támadása viszont jelentősen nagyobb eszkalációs potenciállal rendelkezik, és így a globális gazdaságra gyakorolt következményei is erősebbek lehetnek – állapítja meg a Der Standard hétvégi elemzése.

Mivel Izrael nemcsak Irán nukleáris létesítményeit, hanem infrastruktúráját is célba vette, már Európa is aggódik: a hétfői kanadai G7-csúcs előtt

Németország kancellárja rendkívüli biztonsági intézkedéseket jelentett be hazájában,

ráadásul egy X-en terjedő pletyka miatt is főhet a feje.

Előkerültek a válságálló arany befektetői

Az olaj ára reagált elsőként a pénteki attakra: az Európában népszerű Brent nyersolaj határidős ára kilenc százalékkal, hordónként 75,36 dollárra emelkedett. Megugrott a földgáz napi ára is, közel öt százalékkal, így az április eleje óta legmagasabb tarifán zárta a hetet.

Iráni zászlók lobognak az előtérben, miközben tűz és füst emelkedik az izraeli támadás által megrongált Shahran olajraktárból, Teheránban, Iránban, 2025. június 15-én. Kép: Reuters , Majid Asgaripour

A tőzsdék sem maradtak érzéketlenek: a háborúra adott közvetlen reakcióként a börzemutatók Japánban, Hongkongban, Dél-Koreában, de Európában is, például Frankfurtban vagy Bécsben egy százalék körüli veszteséggel zártak pénteken.

Mint ismert, az arany menedéket nyújt válság idején, ennek megfelelően a Reuters szerint a nemesfém 1,5 százalékkal drágult – ám a heti áremelkedés már a támadás előtt megkezdődött a régióban növekvő bizonytalanság fényében.

Elszabadulnak az olajárak, újabb krízis fenyeget

Irán a globális nyersolajtermelés négy százalékát adja, a helyzet elmérgesedése tehát leginkább az olajárakat befolyásolhatja és ezzel

új gazdasági válságot idézhet elő, növelve az inflációt

az iparosodott országokban – a brit Capital Economics szerint öt százalékos drágulásnál körülbelül 0,1 százalékponttal.

Az amerikai energiaszolgáltató, a Clearview Energy Partners becslése szerint egy izraeli csapás az iráni olajinfrastruktúra ellen 13 dollárral növelhetné a hordónkénti árakat, ám ebbe még nem számolták bele az exporttilalom okozta, jelentős kínálatszűkülés hatásait.

Mégis, a legnagyobb hatást a Standard szerint az Omán és Irán közötti Hormuzi-szoros olajtranzit problémái jelentenék, mivel ez a világ legnagyobb szállítási útvonala a nyersolaj és a finomított olajtermékek esetében.

A szoros lezárása az amerikai JP Morgan és a Lipow Oil Associates szerint hordónként 120-130 dolláros árat is okozhat, de keringenek 150 dolláros jóslatok is.

Megint léket kaphat a globális növekedés

A magas olajárakat viszont némiképp visszafoghatja, hogy az olajtermelő OPEC országok júliustól kismértékben növelik a termelésüket, miközben az amerikai gazdaság gyengül, és a globális gazdaság is törékeny – vélekedik a Wifo kutatóintézet, megjegyezve, hogy a háború viszont a szállítási költségeket is megnyomja, ami további, késleltetve jelentkező inflációs hatás.

Tűzoltók és mentőalakulatok dolgoznak az iráni rakétatámadás után Haifában, Izraelben, 2025. június 15-én. Fotó: Rami Shlush/ Reuters

Ráadásul, egy nagyobb regionális háború, amely lehúzza az iráni gazdaságot, a szomszédos országokra, így az egész világgazdaságra is hatást gyakorolna.

Például Irán fontos exportpiac az Egyesült Arab Emírségek, Irak és Törökország számára. A Capital Economics becslése szerint egy nagyobb háború a régióban

a globális gazdaság növekedésében 0,5 százalékpontos veszteséget okozna,

ami máris borítaná a Világbank aktuális előrejelzését az idei globális, 2,3 százalékos növekedésről.

Törölt járatok, légi veszteségek

Más ágazatok mellett a légi ipar is elszenvedi a háborút: a pénteki, Irán elleni támadás óta a légitársaságok biztonsági okokból elkerülik a válságövezetet.

Több járatot töröltek, átirányítottak, vagy visszaküldték az indulási repülőterükre

– ez pedig jelentős veszteségekkel jár a társaságoknak.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung összefoglalója szerint leghamarabb az El Al, az Israir és az Arkia izraeli légitársaságok kezdték meg repülőgépeik kivonását az országból. De más nemzetközi társágok mellett a német Lufthansa is felfüggesztette a Teheránba és Teheránból induló összes járatát, és egyelőre nem repül át az iráni, iraki és izraeli légtér felett.

Az Air India például, amely európai és észak-amerikai járatait Iránon keresztül üzemelteti, több járatot átirányított vagy visszaküldött a kiindulási helyükre – ezek között voltak New York-i, vancouveri, chicagói, londoni járatok is. Eközben Isztambulba tereltek át több, Dubajba induló járatot is, köztük egy Manchesterből induló Emirates gépet.

Számos más gép útvonala is módosult a Flightradar24 adatai alapján, ami mellett a helyzet komolyságát az is mutatja, hogy amikor az első jelentések megjelentek az Irán elleni támadásokról, több repülőgép, köztük az Emirates, a Lufthansa és az Air India járatai is éppen az ország felett repültek – idézi a FAZ.