A hadsereg közlése szerint Izrael napokig, akár hetekig elhúzódó háborúra készül Teheránnal és annak térségbeli segítőivel. Irán Izrael mellett az Amerikai Egyesült Államokat is felelősnek tartja, és közölte, hogy kemény választ ad a támadásra.

Az izraeli légicsapások célja Irán nukleáris képességeinek gyengítése és nagy hatótávolságú rakétáinak megsemmisítése. Erről az izraeli hadsereg adott tájékoztatást péntek hajnalban, amelyben célzott és precíz hadműveletnek nevezte a támadást.

A légierő repülőgépei sorozatos csapásokat indítottak Irán-szerte. A legutóbbi riasztásoknak az volt a célja, hogy az iráni rakétaindítások ne érjék váratlanul az izraeli lakosságot - derült ki a közleményből.

Teljes körű párbeszédet folytatunk az amerikaiakkal, és jó az együttműködés velük. Azért támadunk most, mert Irán az elmúlt hónapokban jelentős előrelépést tett nukleáris fegyverprogramjában; ha úgy döntenek, csak néhány nap választja el őket attól, hogy elegendő hasadóanyaguk legyen tizenöt nukleáris bombához

- közölték.

Izrael és Irán is lezárta légterét a polgári repülőgépek elől.

Izrael a hadsereg bejelentése szerint annak érdekében hajtott végre légicsapásokat Iránban, hogy gyengítse Teherán nukleáris képességeit és megsemmisítse nagy hatótávolságú rakétáit.

Az iráni Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállását is - közölte az iráni állami televízió. A közlés szerint a légicsapások lakóterületekben is kárt okoztak, és halálos áldozatai is vannak. A teheráni televízió közlése szerint az iráni légvédelem a támadás után is teljességgel működőképes maradt.

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint az akcióban több tucat izraeli repülőgép vett részt.

Irán nukleáris fegyverkezésével indokolta a perzsa állam ellen végrehajtott izraeli légicsapásokat az ország miniszterelnöke péntek hajnali angol nyelvű videóüzenetében. Benjámín Netanjáhu közölte, hogy Irán akár néhány hónapon belül nemcsak elegendő dúsított uránnal rendelkezhet, hanem képes lehet ténylegesen nukleáris fegyvert is előállítani.

Irán tízezernyi ballisztikus rakéta gyártására készül, amelyek akár nukleáris töltet nélkül is milliók életét olthatják ki Izraelben. De képzeljük el, mi történne, ha ezek közül bármelyikben nukleáris töltet lenne!

– tette hozzá.

Magas rangú iráni katonai vezetők is a célpontok között voltak

Magas rangú iráni katonai vezetők lakhelyét is támadták az izraeli repülőgépek péntek hajnalban - mondta egy izraeli biztonsági forrás a ynetnek.

Nő az esélye annak, hogy az iráni vezérkart sikerült likvidálni a nyitócsapás során, köztük a vezérkari főnököt és vezető atomtudósokat

- nyilatkozta.

Iráni jelentések szerint a támadás első hullámának célpontjai között teheráni lakóépületek is szerepeltek, köztük olyan helyek, ahol a katonai vezetés magas rangú tagjai élnek, valamint csapás érte a Forradalmi Gárda fővárosi parancsnokságát.

Az iráni állami televízió beszámolója szerint a támadásban meghalt Hoszein Szalami, a gárda parancsnoka.

Irán kemény válaszcsapást helyezett kilátásba

Izrael és az Egyesült Államok nagyon súlyos árat fog fizetni az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapásokért - jelentette ki az iráni hadsereg szóvivője az állami televíziónak. Az ország vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah keserű és fájdalmas sorsot helyezett kilátásba Izraelnek.

A katonai szóvivő, Abolfazl Sekarcsi tábornok azt mondta, hogy Izrael amerikai segítséggel hajtotta végre a támadást, és mindkét ország súlyos árat fizet majd.

Fehér házi források szerint az izraeli légicsapás fejleményeit Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házból követi magas rangú tisztségviselők jelenlétében, és pénteken tanácskozik az amerikai nemzetbiztonsági kabinet is. Washington azt várja el Teherántól, hogy mondjon le a nukleáris fegyver kifejlesztésének ambíciójáról és állítsa le az ezt célzó urándúsító tevékenységét.

Az iráni-amerikai tárgyalások következő, hatodik fordulóját vasárnap tartják Ománban, ahol az Egyesült Államokat Steve Witkoff, az elnök közel-keleti ügyekért felelős különleges megbízottja képviseli.