Legalább hat ember halt meg egy iráni támadásban Tel-Avivtól délre, további négy pedig az ország északi részein, így péntek este óta összesen 13-ra emelkedett az izraeli halálos áldozatok száma. Izrael támadásaiban legalább 140 ember halt meg Iránban, és a világ aggódik amiatt, hogy Irán most amerikai célpontokat fog célba venni.

Feltételezték, hogy Irán nem akarja ezt megtenni, de a dolgok gyorsan változnak

– közölte Karin Aggestam, a Lundi Egyetem Közel-Keleti Tanulmányok Központjának igazgatója, politikatudományi professzor a svéd Dagens Nyheternek.

Irán és Izrael továbbra is egymásra tüzel, és az éjszaka folyamán iráni lövedékek csapódtak be többek között Tel-Aviv déli külvárosában található Bat Yam városába. A jelentések szerint hat ember meghalt, köztük két gyermek, és több mint 130 megsérült, akik közül kettő súlyosan, és 35-en eltűntek – írja a Haaretz, amely a rendőrségi információkra is hivatkozik, miszerint négyen meghaltak az észak-izraeli Tamra városában is.

A jelentések szerint iráni rakétákat lőttek ki több rajban az éjszaka folyamán, Rehovotot eltalálva, mintegy 30 embert megsebesítve. A tüzérségi támadások elsősorban iráni területről történtek, de legalább két alkalommal az Iránnal szövetséges jemeni húszi mozgalom is vetett be rakétákat.

Ez egy nagyon bizonytalan helyzet, amely Karin Aggestam szerint főként két dologtól függően súlyosbodhat:

Az egyik, hogy az iráni rakéták milyen mértékű kárt és haláleseteket okoznak Izraelben.

A második kérdés az, hogy Irán hogyan dönt a megtorlás folytatásáról, azaz kiterjeszti-e azt a régióban lévő amerikai célpontokra is. Korábban azt feltételezték, hogy Irán ezt nem akarja, de a dolgok gyorsan változnak, és az események ilyen alakulásával az Egyesült Államok teljesen más módon venne részt a folyamatokban.

Irán szombaton az erős megtorlással fenyegette meg az Egyesült Államokat, de Nagy-Britanniát és Franciaországot is, amennyiben segítik az izraeli védelmi erőket. A figyelmeztetés az állami médiában azután hangzott el, hogy az amerikai hadsereg megerősítette, hogy segített Izraelnek iráni lövedékek lelövésében földi légvédelemmel és az USS Thomas Hudner rombolóval.

„Szerintem az Egyesült Államok jobban érintett ebben, mint gondolnánk. Valami, amit szerintem érdemes szem előtt tartani, az az úgynevezett kényszerítő diplomácia, amely katonai eszközöket használ a diplomáciai stratégia részeként, és itt szerintem van némi koordináció az USA és Izrael között”

– fogalmazott Karin Aggestam, egyben hozzátette, hogy erős visszatartó erők vannak az Egyesült Államok közvetlenebb beavatkozásával szemben, főként a szövetséges Perzsa-öböl menti államok részéről, de az amerikai érdek is az, hogy ne zavarják a forgalmat a Perzsa-öbölben, mind a kereskedelmi útvonalakon, mind a teljes légi forgalomban.

Donald Trump vasárnap megismételte, hogy "könnyedén" megállapodásra juthatunk Izrael és Irán között, és hogy az Egyesült Államok erőteljesen fog reagálni, ha bármi amerikait megtámadnak:

„Ha Irán bármilyen formában megtámad minket, az amerikai hadsereg teljes ereje és hatalma olyan erővel zuhan rátok, amilyet még soha nem láttak”

– közölte az amerikai elnök.