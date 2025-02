A kormány 13 milliárd forintos turisztikai programjából eddig több mint 3300 éttermet, cukrászdát, kávézót és büfét támogattunk, de most megnyitjuk a programot a kiskocsmák felé is - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában megjelent videójában.

„A kiskocsma mindig is a falu lelke. Turisztikai, vendéglátói vagy éppen kulturális találkozási pont. Ezért

1 milliárd forintot fogunk adni az ezer fő alatti településeken működő kiskocsmáknak, bároknak és borozóknak

- közölte a miniszter.

A pályázók maximum 3 millió forintot kaphatnak, amelyet működési költségre, rezsire vagy munkabérre fordíthatnak, de akár energiahatékonysági beruházást is finanszírozhatnak belőle.

A pályázatokat március 3-tól lehet benyújtani.