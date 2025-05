Mi történt a hazai gazdaságban az elmúlt napokban?

Beruházás-vezérelt növekedés Magyarországon: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ambiciózus terveket vázolt fel, miszerint 150 új gyár épülhet országszerte, ezzel a fogyasztás helyett a beruházások válnának a gazdasági növekedés fő mozgatórugójává. Ez a lépés hosszú távon a magyar ipar és gazdaság szerkezetét is átalakíthatja a versenyképesség erősítése céljából.

Egyes gazdasági adatok arra utalnak, hogy a magyar gazdaság egy kritikus fordulóponthoz érkezett. A helyzet elemzése arra ösztönöz, hogy alaposan megvizsgálják a gazdasági folyamatokat és szükség esetén korrekciós lépéseket tegyenek a stabil növekedés biztosítása érdekében. A témával ebben a odcastunkban foglalkoztunk mélyrehatóan.

A forint az elmúlt időszakban viszonylag stabilan mozgott az euróval szemben a 401-405-ös sávban, figyelve a jegybanki kamatdöntésekre és a kommunikációra. Az MNB lépései és az inflációs adatok folyamatosan befolyásolják a deviza jövőbeni alakulását és az ország gazdasági stabilitását.

A kiskereskedelmi szektort komoly nehézségek sújtják, különösen az árréscsökkentés miatt, ami sok üzlet bezárásával fenyeget. Ez a helyzet rávilágít az ágazat sérülékenységére és a fogyasztói árakra gyakorolt potenciális hatására, ami jelentős gazdasági következményekkel járhat.

Az Állami Számvevőszék friss elemzése komoly aggodalmakat vet fel a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban, jelezve, hogy akár fizetésképtelenség is fenyegetheti a várost.

Magyarországon továbbra is jelentősen magasabbak a lakáshitelkamatok, mint a környező országokban, ami befolyásolja a lakásvásárlási terveket és a teljes ingatlanpiacot. Ez a tény akadályozhatja a lakosság lakáshoz jutását és hatással van a hitelpiac általános működésére.

Rendhagyó, de indokolt módon napirenden kívül foglalkoztak a banki csalásokkal. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben elszaporodtak azok a csalások, ahol ügyfelek adatait próbálták ellopni e-mailek, telefonok és egyéb módokon keresztül. Tömeges csalásokról beszélünk: „eddig a rendőrség és a pénzintézetek közreműködésével 1,5 milliárd forintot sikerült visszaszerezni" - kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely.

Külön nyomozórészleg is vizsgálta ezt a Belügyminisztériumon belül, 80 százalékuk mögött ukrán bűnözői körök állnak. Szervezett hacker-támadások is történtek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség részvételével munkacsoport alakult, az ukrán kibertámadások és maffia visszaszorítása. A következő ülésen a konkrét javaslatokat is tárgyalják már. A banki csalásokról itt írtunk bővebben.

Meghosszabbítva augusztus 31-éig

A kormány az árrésszabályázosással is foglalkozott, a küzdelem két hónapja tart, jó eszköz, ezért vezettük be az élelmiszereknél, jad a háztartási cikkek esetében. Szigorúan lépünk fel minden áremelés ellen, ma a hatóságok és a GVH a legfontosabb feladatának tekinti a szabályok betartatását.

Meghosszabbítják az árréscsökkentését augusztus 31-éig. Így lehet számolni azzal, hogy az élelmiszereknél és a háztartási cikkeknél a jelenlegi szabályozás hatályban marad.

4,7 milliárdot biztosít a kormány a tározók és a csatornák feltöltésére ahhoz, hogy a nyári aszály ne érje változatlanul a magyar gazdaságot, jelentették be a kormányinfón. Mint részletezték: a vízügyi igazgtóságok aszályvédelmi képességeit is megerősítik, növelik a vízkészleteket, a vízhiányos holtágak vízpótlásával. „Az előkészületi munkálatok már most megkezdődtek" – húzta alá Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. május 28-án Kép: MTI , Máthé Zoltán

Az OKSZ már reagált is a bejelentésre, „sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a kormány bárminemű szakmai egyeztetés nélkül meghosszabbította a hatósági árak rendszerét, amivel szőnyeg alá söpri a magyar gazdaságban meglevő feszültségeket, és figyelmen kívül hagyja a magyar gazdaság és a vásárlók hosszútávú érdekeit.

Az OKSZ azt kérte korábban, hogy a további károk és a negatív hatások elkerülése érdekében a kormány vezesse ki az árrésstopot május 31-én. Ugyanakkor arra az esetre is fogalmaztak meg javaslatot, ha a kormány az óvatos kivezetést pártolná inkább:

Önkéntes vállalás alapján az árrésstopban érintett élelmiszer-termékkategóriák belépőáras, azaz az adott kategória legolcsóbb termékének árrését maximum 10 százalékban korlátozzák a kereskedők augusztus 31-ig bezárólag. Az OKSZ szerint ez a megoldás épp a legérzékenyebb társadalmi csoportoknak képes segítséget nyújtani úgy, hogy minden érintett termékkategória képviseltetné magát.

A másik javaslat fokozatos kivezetesére ad opciót: 2025. június 1-jével az első 10 legnagyobb forgalmú termékkategória, 2025. július-1-jével a második 10 legnagyobb forgalmú termékkategória, 2025. augusztus 1-jével a fennmaradó termékkategóriák kerülnek kivezetésre az árrésstop hatálya alól.

A sóbánya ügye

A miniszterelnök, Orbán Viktor ma beszélt az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunirral és segítséget ígért a Székelyeknek és Parajdnak ahhoz, hogy a korábbi állapotot, ami oly sokakat töltött el csodálattal, ha a sóbányában jártak. Mint ismert, a parajdi sóbányába kedden hatalmas mennyiségben zúdult be a víz, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak és megsérült a medrét védő geofólia. A betörő áradat megállíthatatlanul önti el a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt.

A bankautómaták ügye is szóba került, az előterjesztést fogadta el a kormány, hogy az 1000 fős településeken még idén kell autómata, jövőre már az 500 fő felettieknél is – mutatott rá. A bankautomaták ügyében a távlati cél a lefedettség jelentős növelése országosan, de – mint az Economx cikkezett róla – komoly fejfájást okozhat, ha ennek a gigantikus, tízmilliárdosra rúgó költsége megjelenik majd a bankszámladíjakban is.

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. május 28-án Kép: MTI , Máthé Zoltán

Újságírói kérdések

Az ukrán kémügyről a köztévének Gulyás Gergely azt mondta, nem tud tájékoztatást adni, hogy milyen lépések jönnek. A kormánynak tudomása van ilyen ügyekről, de azok nem publikusak. Mint beszámoltunk róla, május elején rendőrségi akció kavarta fel Budapest belvárosát: a TEK emberei látványos művelet keretében fogtak el egy ukrán állampolgárt, akit kémkedéssel gyanúsítanak. A részletekről ITT olvashat

Az ATV-nek a nyugdíjkérdésre, hogy 30 ezres utalványt kapnak élelmiszerre az arra jogosultak, és hogy miért nem diferenciálnak azt válaszolta, „egy utalványról beszélünk, ami nem csak élelmiszerre használható fel. Az idősügyi szervezetek azt kérték, hogy a korábbival ellentétben a legegyszerűbb megoldásokat válasszuk, azt gondoljuk továbbá, hogy az áfavisszatérítés mindenkit megillet." Gulyás rámutatott: néhány napon belül megjelenik az erről szóló rendelet, abból kiderül, hogy pontosan mire használható fel.

A főváros anyagi helyzetére irányuló, a Tarlós-éra által a Karácsony Gergely-féle városvezetésre hagyott 200 milliárdos költségvetési plusszra vonatkozó magyar nemzetes kérdésre azt válaszolta: ha két hónappal ezelőtt a vezetői úgy gondolták, hogy meg tudja vásárolni Rákosrendezőt, akkor most miért van az, hogy lényegében a csőd árnyékában ülésezett szerdán a fővárosi közgyűlés.

Betartják a szabályokat

A háztartási cikkekre kivetett árrésstoppról szólva elmondta, történtek ellenőrzések, de a boltok nagyrésze érvényesíti a stoppot, az emelésre nincs mód. Az élelmiszerboltok és a drogériák nagyrésze a szabályokat betartja, összesen 8 folyamatban lévő ügy van szabálysértés miatt, mondta el Gulyás Gergely.

A Petőfi híd szerkeszeti problémáiról szólva már a Breuerpressnek azt mondta, egy híd nem lehet életveszélyes, ha pedig az, akkor le kell zárni. Gulyás szerint érthetetlen, hogy miért másra költi a pénzt a főváros, nem pedig a híd felújítására, főleg, ha annak hiányában leáll a budapesti közlekedés. A Magyar Hang közérdekűadat-igényléssel kérte ki azt a jegyzőkönyvet, ami arra világított rá az áprilisban készült átfogó hídszemle alapján, hogy tovább romlott a híd állapota az októberben tapasztaltakhoz képest.