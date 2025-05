Az amerikai elnök szerint sehová sem vezettek a tárgyalások az Európai Unióval (EU), múlt pénteken bejelentette: június 1-től hatalmas tarifákat kaphatnak az EU-ból származó áruk.

Indoklása szerint „erős kereskedelmi korlátaik, az áfa, a nevetséges vállalati büntetések, a nem pénzügyi kereskedelmi akadályok, a monetáris manipulációk, az amerikai cégek elleni tisztességtelen és indokolatlan perek és még sok más tényező oda vezetett, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi deficitje az EU-val meghaladja az évi 250 milliárd dollárt – ez a szám teljesen elfogadhatatlan".

Hétfő hajnalra azonban kiderült, hogy Donald Trump telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság (EB) elnökével. A beszélgetés az amerikai elnök szerint „nagyon kellemes” volt, amely hatására bejelentette:

az eredetileg június 1-jére tervezett, 50 százalékos vámokat az EU-s importtermékekre egy hónappal elhalasztja, így azok csak július 9-én lépnek életbe.

Német sajtóbeszámolók szerint Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy eleget tesz Ursula von der Leyen kérésének, és meghosszabbítja az eredeti határidőt, hogy az érintett feleknek legyen idejük új egyeztetésekre.

Az EB elnöke az X-en számolt a beszélgetésről:

Ursula Von der Leyen kiemelte azt is, hogy az EU és az USA között van a világ legjelentősebb és legszorosabb kereskedelmi kapcsolata, ahhoz, hogy jó megállapodás jöjjön létre, szükség van a július 9-ig tartó időszakra.

A tagesschau.de emlékeztetett arra, hogy Donald Trump pénteken még azt mondta: „nem vagyok üzletkötő hangulatban”, és hogy a tárgyalások elakadtak.

A német pénzügyminiszter, Lars Klingbeil vasárnap bizakodóan nyilatkozott, remélve, hogy sikerül megállapodni a két félnek. „Óvatosan optimista vagyok, hogy el tudjuk kerülni a vámháborút” – fogalmazott az SPD politikusa Berlinben.

Az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások a múlt hónapban kezdődtek, de előrelépés alig történt.

