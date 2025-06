A BP, a világ egyik legnagyobb olaj- és gázvállalata azerbajdzsáni hírei között találtunk rá, hogy az Azer Shah Deniz konzorcium tegnap bejelentette, meghozta a végleges beruházási döntését az új Shah Deniz Compression (SDC) projektről, amely a Kaszpi-tenger azerbajdzsáni szektorában található óriási Shah Deniz gázmező fejlesztésének következő szakasza.

Az alábbi cégek vehetnek részt a Shah Deniz kitermelésében:

BP (brit, üzemeltetőként, 29,99 százalék),

LUKOIL (orosz, 19,99 százalék),

TPAO (török, 19 százalék),

SGC (azeri, 16,02 százalék),

NICO (kanadai, 10 százalék),

MVM (magyar, 5 százalék).

A tájékoztató szerint a 2,9 milliárd dolláros SDC projekt, amely a mező fejlesztésének harmadik szakasza, az alacsony nyomású gázkészletek elérését és kitermelését, valamint a források maximális kihasználását célozta meg.

A projekt várhatóan mintegy 50 milliárd köbméter további gáz és körülbelül 25 millió hordó további kondenzátum kitermelését és exportját teszi lehetővé.

A hivatalos aláírásra a Baku Energy Week rendezvény keretében került sor.

A Shah Deniz Compression projekt fontos új fejezetet nyit Azerbajdzsán energiaiparának történetében. Ez tükrözi elkötelezettségünket a hosszú távú erőforrás-fejlesztés, a technológiai fejlődés és a nemzetközi partnerség iránt. Ez a beruházás tovább erősíti a Shah Deniz szerepét a régió és azon túl fontos energiaforrásaként, miközben új lehetőségeket teremt a helyi gazdaság és a munkaerő számára. Az elektromos meghajtású, pilóta nélküli kompressziós platform technológia alkalmazása modern, hatékony megközelítést jelent a régió tengeri fejlesztéseihez, míg a helyi építési erőforrások és szakértelem kihasználására való összpontosítás kiemeli elkötelezettségünket a nemzeti kapacitás kiépítése és a gazdasági növekedés támogatása iránt. Köszönjük minden partnerünknek a folyamatos bizalmat és együttműködést. A SOCAR továbbra is elkötelezett amellett, hogy ezt a projektet biztonságosan, hatékonyan és Azerbajdzsán és partnereink számára a lehető legnagyobb haszonnal valósítsa meg

- közölte Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke.

Ez a jelentős projekt lehetővé teszi, hogy a Shah Deniz – a világ egyik legnagyobb és legösszetettebb gázmezője – az elkövetkező évtizedekben is a globális energiaellátás egyik fő szállítója maradjon, és segít maximalizálni az óriási mező teljes termelését. Szeretném megköszönni az azerbajdzsáni kormánynak, a SOCAR-nak és a Shah Denizben részt vevő társvállalkozóinknak a támogatásukat és együttműködésüket a sikerhez vezető úton

- örvendezett Gary Jones, a Shah Deniz üzemeltetője, a BP regionális elnöke.

A projekt egyébként azért is különleges, mert egy elektromos meghajtású, pilóta nélküli kompressziós platform, vagyis egy normál esetben felügyelet nélküli létesítmény (eNUI) telepítését foglalja magában, amit 85 méter mély vízben, körülbelül 3 kilométerre a meglévő Shah Deniz Bravo (SDB) platformtól fognak működésbe hozni.

Az MVM részvételével zajló projekt magában foglalja több kapcsolódó létesítmény telepítését is a Shah Deniz szerződéses területén, többek között tengeralatti gázvezetékek, illetve kombinált áram- és optikai kábelek üzembehelyezését.

Ennél is fontosabb, hogy az építési munkálatok 2025 végén kezdődnek, és várhatóan 2029-ben fejeződnek be, hogy aztán 2030-tól már mindkét platformról megkezdődjön a földgáz kompresszálása. Ezek a munkálatok helyi erőforrások felhasználásával zajlanak, és akár 4000 munkahelyet is teremtenek Azerbajdzsánban.

Nem ismeretlen terep Azerbajdzsán

A Mol egyébként már évek óta dolgozik azeri kőolajjal: a vállalat 2020-ben szerzett részesedést az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) olajmezőben, ahonnan tavaly 5 millió hordó nyersanyagot szállított a régióba.

Az MVM csoport pedig 2024-ben lépett be befektetőként az azeri térségbe, a Shah Deniz földgáz és kondenzátum (kőolaj) mező termelési megosztási megállapodás 5 százalékos részesedésének megvásárlásával.

Az azeri Shah Deniz mélytengeri földgázmezőben talált kőolajból minden hónapban átlagosan 100 ezer hordónyi mennyiséget vásárol a Mol, hogy tovább diverzifikálja a régió ellátását. A két cég kereskedelmi együttműködése éves szinten körülbelül két tankerhajónyi azeri kőolajat jelent a régió számára – azon a havi egy szállítmányon felül, amit a Mol eddig is behozott régióba.

A kőolajellátásba bekapcsolódva tovább növelhetjük térségünk ellátásbiztonságát. Az MVM Shah Deniz-ben megszerzett részesedése nem csupán egy kiváló pénzügyi befektetés, hanem közvetve segíti a régió energiaellátását is, mivel az itt kitermelt kőolaj egy része a közép-európai régióba jut. A szerződés teljes mértékben illeszkedik a hazai ellátásbiztonság megerősítésének igényéhez, illetve az MVM csoport 2035-ig szóló stratégiájához – mondta Martini Réka, az MVM stratégiai és tranzakciós igazgatója.