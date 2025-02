Italcsomagolások zsákos beöntését kezelő gyorsvisszaváltók lakossági tesztelését kezdte meg a MOHU – közölte a társaság. A norvég gyártású automaták egyszerre akár száz italos dobozt és palackot is befogadnak, de üvegeket nem váltanak vissza, és mostani típusoknál jóval drágábbak is – tették hozzá. A kísérlet keretében egyebek között megvizsgálják, hogyan alakul a visszaváltási forgalom és a bolti dolgozók terhelése, továbbá előfordulnak-e nem rendeltetésszerű használat miatti fennakadások.

A közlemény szerint az üzletek feladata lesz az új automaták üzemeltetése és takarítása is, a MOHU az italcsomagolások után kezelési díjat fizet. A telepítésről a helyszíni adottságok alapján dönthetnek, ha ez a teszt eredményei alapján indokoltnak látszik, és a vásárlókat is megkérdezik a tapasztalataikról – tették hozzá.

Magyarországon az új visszaváltási rendszer (DRS, Deposit Return System) a tavalyi bevezetéstől számítva januárig több mint egymilliárd italcsomagolást hasznosított.

A MOHU a hatékonyság és a vevők kényelme érdekében folyamatosan fejleszti a DRS-t, és bízik abban, hogy a gyorsvisszaváltók hozzájárulhatnak a forgalom további növeléséhez – írták a közleményben.