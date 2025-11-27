Újabb mérföldkőhöz érkezett a Ringier Hungary Kft. azután, hogy tulajdonosa október 31-ével az Indamedia Network Zrt. lett.
Decembertől a kiadó elhagyja a régi tulajdonos márkanevét, és IndaNext Hungary Kft. néven folytatja működését.
"Az elnevezés kialakítása tükrözi azt, hogy az új szervezet önálló cégként épül be az Indamedia Network holding struktúrájába, amelyhez már korábban is több leányvállalat tartozott" - jelezte Ziegler Gábor, az új tulajdonos Indamedia vezérigazgatója.
A tulajdonosi döntés értelmében a névváltozás 2025. december 1-jei hatállyal lép életbe. Az IndaNext szakmai és üzleti partnereit is ezen a napon tájékoztatják, és ugyanezen a napon frissítik a publikus felületeken is az adatokat.
