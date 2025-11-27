Újabb mérföldkőhöz érkezett a Ringier Hungary Kft. azután, hogy tulajdonosa október 31-ével az Indamedia Network Zrt. lett.

Decembertől a kiadó elhagyja a régi tulajdonos márkanevét, és IndaNext Hungary Kft. néven folytatja működését.

Kapcsolódó Új mérföldkőhöz ért az Indamedia a Ringier Hungary megvásárlásával

"Az elnevezés kialakítása tükrözi azt, hogy az új szervezet önálló cégként épül be az Indamedia Network holding struktúrájába, amelyhez már korábban is több leányvállalat tartozott" - jelezte Ziegler Gábor, az új tulajdonos Indamedia vezérigazgatója.

A tulajdonosi döntés értelmében a névváltozás 2025. december 1-jei hatállyal lép életbe. Az IndaNext szakmai és üzleti partnereit is ezen a napon tájékoztatják, és ugyanezen a napon frissítik a publikus felületeken is az adatokat.