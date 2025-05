A Manchester United gazdasági története az elmúlt húsz évben nemcsak a futballvilág, hanem az üzleti élet egyik legmegosztóbb fejezete. Éppen 20 éves évfordulóját írjuk annak, amikor a Glazer család 2005 májusában átvette a klub irányítását, a tranzakció 790 millió font értékű felvásárlással valósult meg. Az üzlet részben saját tőkéből, részben pedig kölcsönökből valósult meg, amelyek jelentős terhet róttak a klub pénzügyeire. A Forbes becslése szerint a Manchester United teljes üzleti értéke ma 6,55 milliárd amerikai dollár, amivel a világ második legértékesebb futballklubja a Real Madrid mögött.

A legtöbb pénz kamatra és osztalékra ment el

A Glazer család az első években kölcsönökkel finanszírozta a klub vásárlását, amelyet a vörös ördögök vagyonára terheltek. Ez az LBO (leveraged buyout) stratégia kezdetben óriási adósságot rótt a klubra, amelynek szurkolói azóta is többször tiltakoztak. 2005-ben a klub mintegy 540 millió fontos adóssággal kezdte meg a Glazerék vezette korszakot, amely idővel egyes időszakokban meghaladta a 700 millió fontot is.

A kamatköltségek és az osztalékfizetések több mint 1 milliárd fontot emésztettek fel azóta,

ezzel szemben a pályán elért eredmények csak ritkán tudtak lépést tartani a klub pénzügyi növekedésével.

A Manchester United 2012-ben lépett be a New York-i tőzsdére (NYSE), ahol a MANU ticker kód alatt forognak a részvényei. A klub elsődleges nyilvános részvénykibocsátása (IPO) 14 dolláros részvényárfolyamon indult, és összesen 233 millió dollárt vontak be a piacon a klub és a Glazer család számára. Az IPO-val kapcsolatos döntés azzal a céllal született, hogy a klub további tőkét vonjon be, és lehetővé tegye globális márkájának növekedését, ugyanakkor a tőzsdére lépés nem volt mentes a kritikáktól.

A Manchester United részvényeinek árfolyama azóta jelentősen ingadozott, és jelenleg a klub piaci kapitalizációja körülbelül 2,49 milliárd dollár körül mozog. Ez az érték azt mutatja, hogy a tőzsdén jegyzett részvények összértéke ezen az áron számolva összesen ennyi.

Kép: Economx

A MANU részvényei érzékenyek a klub sporteredményeire, hiszen

a befektetők hajlamosak reagálni a csapat teljesítményére,

különösen a Premier League-ben elért helyezésére és a nemzetközi kupaporondon való szereplésére. A részvényárfolyam az európai kupákban való szereplés alapján is változhat, és a szurkolói hűség vagy éppen a szponzori megállapodások befolyásolják.

Őrült költekezés a transzferpiacon

Sir Alex Ferguson vezetése alatt a klub viszonylag konzervatívan költött a játékosokra. 2013-ig, amikor Ferguson visszavonult, a Manchester United mintegy 710 millió fontot fordított átigazolásokra. Ezzel szemben az elmúlt évtizedben a klub költekezése jóval agresszívabbá vált:

2013 óta több mint 1,5 milliárd fontot költöttek játékosok vásárlására, amelyek közül sok esetben nem hozták az elvárt teljesítményt.

Elég, ha csak annyit mondunk, a legdrágább igazolások között van Paul Pogba, Antony és Harry Maguire.

Kép: Economx

Ezzel szemben Sir Alex még az utolsó előtti évében is olyan játékosokat hozott mindössze 30,7, illetve 25, millióért, mint Robin Van Persie vagy David De Gea. Erre persze mondhatnánk, hogy oké, de az 12-13 évvel ezelőtt volt, ám 2014-ben már 75 millióért érkezett Di Maria, és utána teljesen elszabadult a pokol.

Az Ineos vezére lehet a kiút?

2023-ban új fordulatot vett a klub irányítása, amikor Sir Jim Ratcliffe, brit milliárdos és az Ineos vegyipari óriás tulajdonosa 25 százalékos részesedést szerzett a Manchester Unitedben. Az üzlet értéke körülbelül 1,4 milliárd fontra becsülhető, amely a klub teljes értékét 5,6 milliárd fontra pozicionálta. Ratcliffe célja, hogy hosszú távon növelje a klub sport- és üzleti sikereit, miközben a szurkolók és a vezetőség közötti kapcsolat javítására is törekszik.

Az egyik legfontosabb tervezett projekt Ratcliffe számára az Old Trafford stadion modernizálása, illetve annak hosszú távú fejlesztése. Az Álmok Színháza becenévre hallgató stadion, amely a United otthona több mint egy évszázada, egy ikonikus stadion, de az infrastruktúrája és az állapota az elmúlt évtizedekben elavult.

A felújítási vagy újjáépítési folyamat jelentős mértékben növelheti a stadion befogadóképességét és komfortját, ám a fejlesztés és bővítés segíthetne abban is, hogy a Manchester United a jövőben még nagyobb bevételekre tegyen szert, különösen a szponzorációs és jegyértékesítési oldalakon. A stadion fejlesztése során nemcsak a sportélményt, hanem a szórakozást is kiemelt célként kezelnék. Ratcliffe elképzelése szerint a stadion nemcsak mérkőzéseken lenne nyitva, hanem egyéb rendezvények, mint koncert vagy konferenciák is helyet kapnának, ezzel növelve a klub bevételi lehetőségeit a szezonon kívüli időszakokban is.

A McTominay-hatás

Az elmúlt 20 év gazdasági szempontból kettős képet fest. Egyfelől a Manchester United üzleti értéke jelentősen megnőtt, és a klub továbbra is a világ egyik legértékesebb sportcsapata. Másfelől a pénzügyi stabilitást veszélyeztető adósságok, a jelentős osztalékfizetések és a szurkolók ellenszenve továbbra is árnyékot vetnek a klubra. A játékospiacon történő költekezés hatékonysága is vegyes eredményeket mutat, ami nemcsak sporteredményekben, hanem a klub gazdasági eredményeiben is megmutatkozik.

A kényszerű adás-vételek egyik legjobb példája Scott McTominay. A ManU egykori – saját nevelésű – skót játékosának eladásának hátterében (McTominay-t a Nápolynak adták el – a szerk.) a Manchester United pénzügyi helyzetének javítása és a pénzügyi fair play (FFP) szabályainak való megfelelés állt. Ez a lépés szokásos stratégia egy olyan klub számára, amely komoly kiadásokat eszközöl az átigazolási piacon, eközben azonban biztosítania kell, hogy a bevételei is megfelelő mértékben növekedjenek.

A saját nevelésű játékosok eladásának további előnye, hogy a könyvelésben az eladási összeg teljes profitként jelenik meg,

mivel McTominay után nem kellett átigazolási díjat fizetni a klub akadémiáról való felkerülésekor. A skót értékesítésével bevételt növeltek, költséget csökkentettek, és megteremtették a pénzügyi hátteret egy esetleges újabb transzferhez.

Sosem lesznek szívesen látott vendégek

A Glazer család irányítása alatt a Manchester United gazdasági szempontból sikeres történetnek tűnhet, ha kizárólag az értéknövekedést nézzük. Ugyanakkor a szurkolók bizalmának hiánya, az adósságterhek és a pályán mutatott sikertelenség komoly kihívásokat jelentettek. Sir Jim Ratcliffe belépése talán új korszakot nyithat a klub életében, amelyben a gazdasági és sportteljesítmény egyensúlyba kerülhet. A következő évek fogják megmutatni, hogy ez a gazdasági modell képes lesz-e visszahozni a Manchester United dicsőségét, nemcsak az üzleti, hanem a pályán is.

A szurkolóknak azonban nincs ennyi türelmük, éppen a héten adott ki egy közleményt a The 1958 nevű szurkolói csoport, melyben úgy fogalmaztak:

Ki akarjuk rúgni a Glazereket a klubunkból. Soha nem voltak szívesen látott vendégek. Most sem azok. És soha nem is lesznek azok.

Emiatt a hétvégi Aston Villa elleni mérkőzésen közös kiállást, és Glazer-ellenes felvonulást terveznek a vörös ördögök szurkolói, akik azt üzenik, még mindig lobog a tűz, ami elpusztítaná a klubot lassan felzabáló amerikai tulajdonosokat.