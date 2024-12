A sportfranchise-ok jó üzletet jelentenek, erről érdemes megkérdezni a milliárdosokat, akik tulajdonolják ezeket a gigaklubokat. 1960 óta a sportfranchise-ok éves szinten 13,1 százalékos hozamot hoztak, ami jócskán felülmúlja az amerikai részvénypiacot (10,54 százalékos hozam ugyanebben az időszakban). Más szóval, 1960 óta minden sportfranchise-ba fektetett 1 dollár ma 2640 dollárt érne.

Tarol az NFL

2020 és 2022 között a Dallas Cowboys és a New England Patriots együttesen több pénzt keresett, mint a Major League Baseball (MLB) 30 csapata az elmúlt három szezonban összesen. Nem véletlen tehát, hogy a magántőke hamarosan még tovább szivárog az NFL-be, ahogyan azt már az MLB, az NBA, az NHL és a labdarúgás esetében is teszi. Az egyik fő ok, amiért a Wall Street alig várja, hogy belemélyedjen a futballba, a liga páratlan jövedelmezősége.

S hogy tovább menjünk a Dallas nagyságát illetően,

2023-ban a Cowboys 550 millió dolláros profitot termelt, többet, mint a ligából a következő helyen álló New England Patriots (250 millió dollár) és LA Rams (243 millió dollár) együttvéve.

A világ 25 legjövedelmezőbb sportcsapata közül – a Forbes által összeállított adatok alapján – 13 az NFL-ben szerepel, 6 csapat képviselteti magát az angol Premier Leagu-ből, szintén hatan szerepelnek az NBA-ből és még egy Bundesliga-futballcsapatnak is sikerült felkúszni a listára. Az NFL dominanciájának ráadásul koránt sincs vége, a hírek szerint a jövőben további csapatok verekedhetik fel magukat az elitlistára az eredmények növekedése láttán.

Kép: Economx

Az NFL őrületes eredményeket produkál: a Dallas Cowboys és a New England Patriots együttes működési bevétele az elmúlt három szezonban 1,83 milliárd dollár volt, szemben a teljes MLB 1,76 milliárd dolláros összbevételével a 2023-ig tartó hároméves időszakban.

A 25 legnyereségesebb csapat átlagos működési bevétele 378 millió dollár, 7,7 százalékkal több, mint tavaly. Az idei listára két újonnan felkerült csapat – az Atlanta Falcons és az Arsenal – ellentétes utakon jutott fel a csúcsra:

az NFL-csapat 2019 óta a játékosokra fordított összeget közel 100 millió dollárral csökkentette, az angol ligában szereplő klub pedig az elmúlt három évben 130 millió dollárral növelte bevételeit.

Ez részben a pályán nyújtott kiváló teljesítményének köszönhető, valamint annak, hogy 30 millió dollárt keresett azzal, hogy 16 közé jutott az Európa Ligában.

Ami a kosárlabdát illeti: az NBA nagyon közel áll egy új országos médiaszerződés aláírásához, amelynek értéke állítólag megháromszorozódhat az eddigiekhez képest. A kosárlabdacsapatok számára a nyereség szempontjából az lenne a kérdés, hogy mekkora adót lennének hajlandóak fizetni.

A korábbi sikerek és a márkanév tolja a legjobbakat

Ahogy látható, a NFL-ben szereplő Dallas Cowboys a világ legértékesebb klubja 11 milliárd dolláros értékével. A csapatot 1989-ben vásárolta meg Jerry Jones 150 millió dollárért, s bár értéknövekedése eleinte lassabban haladt, de az elmúlt öt évben a Cowboys értékelése 80 százalékkal nőtt.

A Golden State Warriorsnak a jövőben lesznek problémái, az amerikai sportsajtó szerint ugyanis óriási luxusadót fizetnek majd, ami kipöckölheti őket a lista elejéről a tiszta bevétel visszaesése miatt.

Az LA Rams a közelmúltban elért sikereiből profitált, hiszen 2020-ban és 2022-ben is szerepelt a Super Bowlban, utóbbit megnyerve, a franchise történetében másodszor. A Ramsnek azonban már ezt megelőzően is volt történelme Los Angelesben, mostani csillogásuk azonban nagyrészt a médiapiacra való visszaköltözésnek, valamint stadionjuk korszerűsítésének köszönhető.

A New England Patriots az NFL keleti AFC divíziójának tagja, és 2002 óta 6 Super Bowl címet nyertek, amivel az NFL legsikeresebb franchise-ának számítanak. Tom Brady világszerte ismert és elismert csapattá tette a Patriotsot, ezzel felfoghatatlan mennyiségű bevételt termelve a klubnak.

Az amerikai baseball ligában szereplő New York Yankees a nagy New York-i piacoról indult, azonban később világmárkává vált, hiszen sikerült piacra dobniuk a híres logójukat, amely az egész világon megtalálható az árucikkeken.

A Real és a United a legjobbak közt

A szűk elitbe két európai futballcsapat került be, a Real Madrid pedig a legértékesebb európai gárda a sportágban. A 2023/24-es pénzügyi év működési bevétele (a tárgyi eszközök értékesítése előtt) 1,073 milliárd eurót tett ki, ami 230 millió eurós (27 százalékos) növekedést jelent a 2022/23-as pénzügyi évhez képest. Ebben az időszakban, annak ellenére, hogy a stadion nem teljesen működőképes, a klubnak sikerült elhomályosítania az egymilliárd eurós működési bevételt az állóeszközök értékesítése előtt. Ez minden futballklubot nézve példátlan adat.

Minden üzletágban volt növekedés, kivéve a közvetítési jogokat, ahol a LaLiga bevételei 2023/2024-ben alacsonyabbak voltak, mint a 2022/23-as szezonban. A marketing és a stadion javulása viszont különösen figyelemre méltó.

A megszerzett haszon eredményeként a klub évről évre növeli nettó eszközértékét, 2024. június 30-án összesen 574 millió euró értéket regisztráltak.

A másik elit klub a Manchester United. Elsőre furcsának hangzik ez, hiszen a csapat időtlen idők óta nem ért el komolyabb eredményt sem a bajnokságban, sem az európai kupaporondon. Ám a klub már régóta az egyik legnagyobb márkának számít világszerte, s az Adidasszal kötött hosszú távú szerződésük, valamint számos más partneri szerződésük rendkívüli módon pörgetik az üzletet.

A klubot tulajdonló Glazer család nemrégiben eladta a vállalkozás 27 százalékát a milliárdos üzletember Sir Jim Ratcliffe-nek, aki mintegy 1,3 milliárd dollárt fizetett részesedéséért. Ratcliffe érkezése után komoly költségmegszorításokba kezdett, ennek eredményeként több mint 250 állást szüntettek meg a klubnál. Az INEOS vezetője azt is bejelentette, hogy innentől vége az eszetlen költekezésnek, nem fognak 80-10 millió eurókat elkölteni értéktelen játékosokra.

Az új vezetőség tehát amellett, hogy próbálja a csapatot szakmailag is visszahelyezni a futballtérképre, elsődleges célnak tűzte ki, hogy az egyikre inkább süllyedő Manchester Unitedet visszakormányozza egy gazdaságilag járható útra.