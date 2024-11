A helyi üzletemberektől kezdve a gyerekkori klubjukat támogató tehetős mecénásokon át a dicsőséget hajszoló Öböl-államokig, egy eklektikus keverék vette át az angol labdarúgás 20 legjobb klubját.

A Premier League-csapatok tulajdonosai milliókat költöttek arra, hogy biztosítsák helyüket a legfelsőbb osztályban, de nincs két egyforma történet. Néhányan milliárdokat fektettek be, és hosszú távú jólétre játszanak, mások viszont már most hatalmas hozamot biztosítottak maguknak.

De kik költöttek a legtöbbet, és mégis mekkora befektetésekről beszélhetünk az egyes kluboknál? A The Athletic a rangsor felállításakor, avagy a befektetői finanszírozás kiszámításakor a részvényesi kölcsönöket és a saját tőkévé alakított adósságokat is figyelembe vette. Minden ár fontban értendő, mert a világ minden tájáról érkező befektetések ellenére mégiscsak az angol Premier League-ről van szó.

Ezek voltak a legnagyobb befektetések

Chelsea

A Premier League még sosem látott akkora felvásárlást, mint amikor két évvel ezelőtt a Chelsea új kezekbe került. A brit kormány a háború miatt szankcionálta Roman Abramovics orosz milliárdos oligarchát, aki hosszú „uralkodása” alatt új magasságokba emelte a Chelsea-t. Miután Oroszország megszállta Ukrajnát, Anglia tulajdonosváltást követelt, így a BlueCo, egy amerikai konzorcium toppant be a Stamford Bridge-re.

A BlueCo elsősorban Todd Boelhy amerikai üzletemberből és a Clearlake Capital magántőke-befektetési társaságból áll. A verseny kiírásakor tizenegy rivális kérő udvarolt a Chelsea-nek,

végül a BlueCo 2,5 milliárd fontos ajánlata nyert, akik további 1,75 milliárd fontot ígértek arra, hogy fejlesztik az infrastruktúrát.

A Chelsea azóta rekordokat döntött az elmúlt két évben, hiszen több mint 1 milliárd fontot fektetett be új játékosokba. Hogy ez mennyire felelt meg a pénzügyi fair play-ről, arról ebben a cikkünkben írtunk korábban.

Manchester City

Az angol labdarúgás arculatát megváltoztató felvásárlási ügylet 2008 szeptemberében zárult le, amikor Mansour bin Zayed Al Nahyan sejk Abu Dhabi United Groupja 200 millió font értékű üzletet kötött, hogy megmentse a Manchester Cityt a Thaksin Shinawatra (Thaiföld korábbi miniszterelnöke) által fenyegető összeomlástól.

A City szurkolói hálásak a sikerekért Kép: Getty Images

Az új tulajdonos teljesen átformálta a Cityt és az európai labdarúgás csúcsára repítette. A Premier League soha nem ismert ennél dominánsabb erőt, de ehhez Mansour sejk hatalmas befektetései kellettek az első években.

Hat egymást követő évben is (2009-2014) 150 millió fontot meghaladó összegű tőkeinjekcióval pumpálták fel a klubot, így a teljes költés meghaladta az 1 milliárd fontot, ami ötszöröse annak, amennyiért a Manchester Cityt megvásárolták.

Az egy más kérdés, hogy a 115 alkalommal sértették meg az angol liga költési szabályzatát, ami miatt jelenleg is vizsgálat folyik.

Arsenal

Az amerikai Stan Kroenke imád sportklubokat vásárolni, és már 2007-ben, amikor először fektetett be az Arsenalba, az volt a szándéka, hogy a Premier League-ben is ékes helyre tűzze ki családi zászlaját. A teljes irányításig vezető út hosszú ideig tartott, de 2011-re Kroenke többségi részesedést szerzett, végül 2018-ban kivásárolta az üzbég-orosz Aliser Usmanov 30 százalékát is 550 millió fontért. Az Arsenal összes részvényéért fizetett pontos összeg nem teljesen publikus, de nagyjából 1 milliárd dollárra taksálják.

Fulham

Shahid Khan, az NFL-ben szereplő Jacksonville Jaguars tulajdonosa volt az egyik legkorábbi amerikai érkező a Premier League-ben, amikor 2013-ban megvásárolta a Fulhamet Mohamed Al-Fayedtől. A vételárat 150 millió fontra becsülték, de ez csak a kezdete volt Khan befektetéseinek.

A teljes finanszírozás megközelítette a 800 millió fontot, ami nagyjából 80 millió fontnak felel meg egy szezonban.

A Fulham még nem ért el nyereséget Khan uralkodása alatt, a veszteségek 2020-21-ben 94 millió fontnál tetőznek.

A további befektetések szükségességét a 2019-es és 2021-es kiesés okozta, de a felfelé ívelő Fulham ismét stabil Premier League-klubnak tekintheti magát Khan alatt, aki következetesen részvénytőkévé alakította a Cougar holdingvállalat kölcsöneit.

Everton

Farhad Moshiri éppen az „utolsó óráit” éli az Everton tulajdonosaként. A tulajdonába tartozó Blue Heaven Holding eladja 94 százalékos részesedését az Everton FC-ből, így a klub az amerikai milliárdos Dan Friedkin, a Friedkin Group nevű cég alapítójának fiáé lett. Övék egyébként az olasz Roma csapata is.

Moshiri figyelemre méltó, 750 millió fontot fektetett be egy olyan tragikus időszakban, amely jelentős összegeket igényelt például egy új stadion építéséhez. Ez az összeg tartalmazta a fennálló részvényesi adósságokat is, amelyek a 2022-23-as szezonban 451 millió fontra emelkedtek. Ezeket a Friedkin-féle átvétel során egyébként le fogják írni.

Őket se felejtsük el

Manchester United

A listán hatodik Manchester United a poklok poklát járta meg az elmúlt időszakban a klubot birtokló Glazer családdal. Az amerikai családot többek közt sztrájkkal, fenyegetéssel próbálták elűzni a vörös ördögök szurkolói, ez azonban mindössze csak annyira volt elég, hogy Glazerék 1,25 milliárdért eladják a klub 27,7 százalékát Sir Jim Ratcliffe-nek. A vegyipari mágnás a csapat fejlesztése mellett új stadiont és további infrastruktúra-fejlesztést is ígért.

Ratcliffe érkezése 158 millió font tőkeinjekciót is hozott, ami az első tulajdonos által finanszírozott befektetés a Unitednél a 2012-2013-as szezon óta.

Sir Jim Ratcliffe (piros nyakkendőben) rendszeresen jelen van a csapat mérkőzésein Kép: Getty Images

A teljes tulajdonosi finanszírozás 477 millió fontra emelkedik, ha a 2012-es New York-i tőzsdei bevezetéskor kapott 249 millió fontot is beleszámítjuk, de a Glazerék hivatali ideje alatt kifizetett osztalékok 432 millió fontra rúgnak, így

a nettó tulajdonosi finanszírozási kötelezettségvállalás 45 millió fontot tesz ki majdnem két évtized alatt.

Nem csoda, hogy őrjöngenek a United szurkolói…

Newcastle United

A szaúd-arábiai állami befektetési alap (PIF) három évvel ezelőtt bejelentette igencsak ellentmondásos belépését az angol labdarúgásba, amikor kivásárolta Mike Ashley-t a Newcastle Unitednél. Az eredetileg 80 százalékos részesedés helyet hagyott az RB Sports and Media néven működő Reuben testvérek és Amanda Staveley kisebbségi befektetésének, de utóbbiak idei kilépésével a PIF részesedése 85 százalékra emelkedett.

A PIF egyébként nem csak a futballal foglalkozik a városban, kötelezettséget vállaltak, hogy a gazdaságilag haldokló Newcastle városát is felfejlesztik: ingatlanokat, bevásárolóközpontokat, boltokat építenek, ezzel frissítve a térség munkaerőpiacát, és segítve a lakhatási problémákat.

A fél Premier League amerikai befektetőké

Listánkat frissíthetnénk a végtelenségig, de érdemes megnézni, hogy a bajnokságban szereplő 20 klubból 9 köthető amerikai tulajdonoshoz. Természetesen ennél jóval több klubban található amerikai részvényes, mi csak a többségi tulajdonosokat néztük. Az

Arsenal,

a Bournemouth,

a Chelsea,

a Crystal Palace,

az Everton,

az Ipswitch,

a Liverpool,

a Manchester United

mind-mind teljes vagy többségi amerikai tulajdonban vannak.

Csak néhány klub köthető helyi, azaz angol tulajdonoshoz: a Brentford, a Brighton, a Southampton és a Tottenham ereiben csörgedezik angol vér, ha az üzleti ügyeket nézzük.

Ezen felül van egyiptomi, (Aston Villa), pakisztáni-amerikai (Fulham), thaiföldi (Leicester), Öböl-menti (Manchester City, Newcastle United), görög (Nothingham Forrest), walesi (West Ham United) és kínai (Wolwerhampton) üzleti érdekeltség is a ligában.