A Sparban zajló leépítésekről tájékoztatta egy olvasó a Telexet, aki megírta, több tucat dolgozó veszítheti el állását. Mindez azután történt, hogy a Spar a múlt héten bejelentette, hogy március végétől a Woltra költözik a kiskereskedelmi lánc online shopja.

A lappal a Spar közölte,

az online értékesítési csatorna 133 főt magában foglaló munkatársi állománnyal rendelkezik, közülük több mint 60 százaléknak ajánlottak állást más munkaterületen.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője azt is közölte, minden segítséget megadnak az érintett munkavállalóknak, ezért a leépítésekkel kapcsolatban értesítették a Szentendrei Járáshivatal Foglalkoztatási Főosztályát, és a Sparnál működő szakszervezetet is.

Tavaly derült ki, hogy a többi kiskereskedőhöz hasonlóan a Spar online shopja sem tud nyereségesen működni.