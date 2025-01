Tavaly csúcsokat döntött a csődök száma Európa legnagyobb gazdaságában, mostanra megközelíti a 2009-es pénzügyi válság szintjét – közölte Steffen Müller fizetésképtelenséggel foglalkozó kutató. Akkoriban havonta körülbelül 1400 fizetésképtelen társaságot jegyeztek, amely tendencia most is jellemző: tavaly több mint tíz százalékkal nőtt az arányuk 2023-hoz képest. A csődök egy része felzárkózási hatásokra vezethető vissza a koronajárvány és az emelkedő kamatok után, és még gazdasági fellendülés esetén is folytatódhat a hullám, ha a cégeknek a lemaradást addig nem sikerül felszámolni – írja a Spiegel.