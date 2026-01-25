Megírtuk: a minnesotai Minneapolisban ICE szövetségi ügynökök a hétvégén lelőtték a 37 éves Alex Pretti intenzív osztályos ápolót – ez volt a második halálos kimenetelű eset mindössze néhány héten belül.

Az incidens újabb erőszakos zavargásokat váltott ki Minneapolisban, ahol a Donald Trump elnök szigorúbb bevándorlási politikája elleni tüntetők tömegét könnygázzal igyekeztek szétoszlatni. A törvénytelennek nyilvánított megmozduláson jelenleg is tombolnak az indulatok a bevándorlási és vámügyi hatóság (Immigration and Customs Enforcement, ICE) miatt.

Fizetés nélkül dolgozhatnak

Vasárnap Chuck Schumer, a Demokrata Párt szenátusi többségi vezetője bejelentette, hogy a jövő héten blokkolni fognak egy nagyszabású kiadási csomagot az amerikai kongresszusban, kivéve, ha a kormányzó republikánusok csökkentik az ICE-t felügyelő Belbiztonsági Minisztérium finanszírozását – tudósít a Welt.

A demokraták terve növeli egy újabb részleges kormányzati leállás kockázatát, ami messzemenő következményekkel járhat, mivel a finanszírozási csomaggal szembeni ellenállás érinthet több minisztériumot is.

Eszerint a védelmi, munkaügyi, oktatási, pénzügyi, állami, egészségügyi tárcáknál leállás esetén számos létfontosságú munkavállalónak – beleértve a katonai személyzetet és a repülőtéri biztonságért felelős alkalmazottakat – fizetés nélkül kellene dolgoznia.