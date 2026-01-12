Tovább bővíti kiszállítási területét a Kifli.hu. Az online szupermarket január 12-től mintegy 40 új településen teszi elérhetővé szolgáltatását Pest, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében. A friss fejlesztéssel több mint 70 ezer új háztartás számára válik elérhetővé a budapestihez hasonló, kényelmes házhoz szállítás.

A Kifli.hu közlése szerint a bővítés érinti többek között a Pilis térségét, a Csepel-sziget déli részét, valamint Tatabánya és Tata környékét. Az új településeken élők teljes körű szolgáltatást vehetnek igénybe: előre foglalható kiszállítási idősávokat, napi szintű elérhetőséget, valamint a teljes termékkínálatot – több mint 15 ezer tételt, a friss zöldségektől a hazai termelők portékáin át a nemzetközi különlegességekig.

A biatorbágyi logisztikai központunk automatizálásának köszönhetően a kisebb településeken élő családok számára is ugyanazt a minőséget és kényelmet tudjuk biztosítani, amit a nagyvárosi lakosok már megszoktak és szeretnek

– mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

A társaság szerint ezzel a lépéssel immár a magyar lakosság közel egyharmadát képes lefedni szolgáltatásával, ami jól mutatja, hogy az online élelmiszer-vásárlás vidéken is egyre nagyobb teret nyer. A cég célja, hogy a minőségi élelmiszerek, a saját márkás kedvező árú termékek és a háztartási cikkek a lehető legtöbb háztartás számára elérhetővé váljanak – közvetlenül, boltlátogatás nélkül.