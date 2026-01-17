Hat éve indult el a Kifli.hu, az online szupermarket 2025 decemberében elérte történetének 10 milliomodik rendelését. A születésnap apropóján a Kifli tavalyi érdekességeit vesszük számba.

A legnagyobb értékű rendelés 2025-ben bruttó 1 064 416 forint volt, elsősorban prémium csokoládékat, ünnepi édességeket, pezsgőt és delikát termékeket tartalmazott.

A másik végletet egy, a Kifli Xtra hűségprogram lehetővé tette, 200 forint értékű rendelés jelentette (egy alma volt a kosárban), amely jól mutatja, hogy a Kifli.hu-n nemcsak teljes bevásárlásokat, hanem kisebb, célzott beszerzéseket is könnyen elvégezhetnek a vásárlók, akár a leghétköznappibb cikkeket is beszerezhetik.

A rendszeres használatot annak a felhasználónak az adatai szemléltetik a legjobban, aki 2025-ben 798 rendelést adott le, összesen több mint 14 millió forint értékben. A forgalom szempontjából a karácsony előtti időszak bizonyult a legerősebbnek tavaly.

December 23-án egyetlen nap alatt 17 263 rendelés érkezett be a Kiflihez,

ami nemcsak a 2025-ös rekordot jelenti, de azt is jelzi, hogy az online bevásárlás mind többeknek rutinfeladattá vált. December volt egyébként az év legforgalmasabb hónapja is, összesen 317 596 rendelést szállítottak ki a futárok.

„A tavalyi adatok is megmutatják, hogy az online bevásárlás ma már nem egy alternatíva, hanem sok háztartásban alapértelmezett megoldássá, a mindennapok természetes, kényelmes részévé vált. A kiugró adatok mögött hétköznapi helyzetek és elvárások húzódnak meg: gyors kiszállítás, megbízható minőség, frissesség és kompromisszumoktól mentes választék” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu Marketing vezetője.

A legnépszerűbb termékek közül a csúcstartó a több mint 1 millió darab mennyiségben rendelt nosztalgiakifli 2025-ben.

A lista élmezőnyében alapélelmiszerek szerepelnek: a natúr császárzsemle és az 1,5%-os UHT tej is több százezres darabszámban fogyott. A kiszállításban is rekord született: 2025-ben a leggyorsabban a leadástól számítva 57 perc alatt jutott el a rendelés a vásárlóhoz az új, automatizált biatorbágyi raktárból, ráadásul az egyik legforgalmasabb napon.