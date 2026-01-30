11,7 milliárd forintot inkasszált a kormány Budapest számlájáról – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Mint fogalmazott, ahogy a többi, úgy ez is jogellenes lépés, mivel a főváros korábban jogvédelmet kért a bíróságtól, amit ugyan még nem bíráltak el, azonban szerinte ennek önmagában el kellene tiltania a kormányt az inkasszálástól.
Felidézte, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már csütörtökön bejelentette az inkasszálást, amit ő azonban nem gazdaságpolitikának, hanem rablásnak hív.
„Megyünk bele újra a jogi csatába, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyertük, okkal bízunk abban, hogy ezt is megnyerjük majd, és akkor kamatostul kell visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvettek Budapesttől” – fogalmazott Karácsony Gergely. Hangsúlyozta, azért is bízik ebben, mert szerinte a kormány az iparűzési-adó-bevételre hivatkozva cselekedett így, amely bevétel azonban csak márciusban érkezik be a városhoz. Vagyis szerinte most olyan bevételből vesznek el, ami még nincs is.
A főpolgármester arra is rámutatott, hogy a pénteken megjelent GDP-adat „különös fénytörést ad” a történteknek, mivel az látszik belőle, hogy azt a kevés növekedést is a szolgáltató szektor és a turizmus adta, melyeknek épp Budapest adja a közös vonást.
Nincs minek örülni, nincs meglepetés: a gyenge év vége már 2026-ot is lehúzzaAz elemzők szerint a friss GDP-adat nem okozott meglepetést, legfeljebb újra megerősítette, mennyire törékeny a magyar gazdaság növekedési pályája. Bár technikailag sikerült elkerülni a visszaesést, a számok messze elmaradnak az év eleji várakozásoktól, és több szakértő szerint a gyenge zárás már a 2026-os kilátásokat is rontja. A konszenzus most inkább óvatos normalizálódást, mint látványos felpattanást jelez előre.
