11,7 milliárd forintot inkasszált a kormány Budapest számlájáról – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Mint fogalmazott, ahogy a többi, úgy ez is jogellenes lépés, mivel a főváros korábban jogvédelmet kért a bíróságtól, amit ugyan még nem bíráltak el, azonban szerinte ennek önmagában el kellene tiltania a kormányt az inkasszálástól.

Felidézte, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már csütörtökön bejelentette az inkasszálást, amit ő azonban nem gazdaságpolitikának, hanem rablásnak hív.

„Megyünk bele újra a jogi csatába, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyertük, okkal bízunk abban, hogy ezt is megnyerjük majd, és akkor kamatostul kell visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvettek Budapesttől” – fogalmazott Karácsony Gergely. Hangsúlyozta, azért is bízik ebben, mert szerinte a kormány az iparűzési-adó-bevételre hivatkozva cselekedett így, amely bevétel azonban csak márciusban érkezik be a városhoz. Vagyis szerinte most olyan bevételből vesznek el, ami még nincs is.

A főpolgármester arra is rámutatott, hogy a pénteken megjelent GDP-adat „különös fénytörést ad” a történteknek, mivel az látszik belőle, hogy azt a kevés növekedést is a szolgáltató szektor és a turizmus adta, melyeknek épp Budapest adja a közös vonást.