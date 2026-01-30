A Központi Statisztikia Hivatal (KSH) közzétette a 2025-re decemberére, valamint a tavalyi egész évre vontakozó népmozgalmi jelentését.

Az előzetes, becsült adatok szerint 2025 decemberében 6020 gyerek született, és 10 811 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,9 százalékkal, a halálozásoké 7,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 13 százalékkal emelkedett.

2025 decemberében:

6020 gyerek született, 4,9 százalékkal, 309-cel kevesebb, mint 2024 decemberében.

10 811 fő vesztette életét, 7,8 százalékkal, 910-zel kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024. decemberi 5392-vel szemben 4791 fő volt.

2271 pár kötött házasságot, 13 százalékkal, 261-gyel több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 decemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 5,9 főre csökkent. Ezer lakosra 2,8 házasságkötés jutott, 0,3 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

2025-ben: