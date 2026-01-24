Az egyesült államokbeli Minneapolisban a határőrség egy ügynöke halálosan megsebesített egy 51 éves férfit, aki a hatóságok szerint felfegyverezve jelent meg egy bevándorlási razzián szombaton - közölte a szövetségi belbiztonsági minisztérium.

Az incidenst követően Minnesota állam nagyvárosában több száz fős tömeg gyűlt össze, hogy a bevándorlási hatóság intézkedései ellen tiltakozzon. Az indulatossá vált megmozdulás résztvevői közült a szövetségi rendvédelmi erők emberei többeket letartóztattak, és a tömeg szétoszlatása érdekében könnygázt is bevetettek. Annak ellenére, hogy a megmozdulást törvénytelennek nyilvánították, a tüntetők folytatták a tiltakozást a bevándorlási és vámügyi hatóság (Immigration and Customs Enforcement - ICE) ellen.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója felháborítónak nevezte a történteket, és az incidens miatt beszélt a Fehér Házzal. Hozzátette, Donald Trumpnak be kell fejeznie a minneapolisi műveletet.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere ugyancsak azt követelte, hogy a szövetségi hatóságok hagyják el a várost és zárják le az intézkedéssorozatot, valamint azzal vádolta őket, hogy félelmet keltenek.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő, több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely az ott élő szomáliai diaszpóraközösség szervezeteit érintette. A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, amelyeknek halálos áldozata is volt. Január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éve Renee Goodot, aki autóval állta el a hatóság járműveinek útját.