Ketten meghaltak egy lövöldözés során, amely Csehországban, Chribská kisváros polgármesteri hivatalában történt - jelentette be a cseh rendőrség. A lövöldözésben két férfi, a városháza egyik alkalmazottja és a támadó vesztette életét. A sebesültek száma hat, köztük van a település polgármestere, két nő és három rendőr – közölte Lubomír Metnar cseh belügyminiszter helyszíni sajtótájékoztatón.

Később azzal pontosította a miniszter közlését Martin Vondrácek országos rendőrfőkapitány, hogy az egyik nő állapota kritikus, míg a másik két civil személyé közepesnek minősíthető. Két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett – írja az MTI.

A belügyminiszter szerint a támadó pisztollyal lövöldözött, s több lőfegyver is volt nála, fegyvertartási engedélye viszont nem volt. Elmondta, hogy a támadó valószínűleg öngyilkos lett, ezt azonban csak a későbbi vizsgálatok tudják biztosan megállapítani. A bűntény háttere egyelőre nem világos. A rendőrkapitány szerint valószínűleg megromlott emberi kapcsolatokról lehet szó, a terrorizmus és a szélsőségesség kizárható.