Miközben itthon is megy a harc a készpénzhasználat lehetőségének megteremtéséért, a svéd jegybank is támogatja azt a javaslatot, hogy legyen kötelező az alapvető áruk és szolgáltatások esetében a készpénz elfogadása, valamint a bankok készpénzkezelési felelősségének növelése.

A Magyar Közlönyben március 25-én jelent meg az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet, amely leszögezi, hogy

a készpénzhez történő hozzáférés biztosítása kiemelt fontossággal bír a vidéki térségekben, így alapvető, hogy a már működő automata bankjegykiadó gépek ne szűnjenek meg;

a kormány célja, hogy az ukrán-orosz háború miatt bevezetett, elhibázott brüsszeli szankciók ne vonják maguk után a lakosság készpénzellátásának zavarát.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség véleményét, miszerint a készpénzhasználatról szóló törvénytervezet módosítását kéri a kormánytól, épp ma írtuk meg itt az Economx oldalán. Szerintük a tervezet több olyan ponton is kötelezővé tenné a készpénzhasználat biztosítását, ahol arra nincs értelmezhető lakossági igény, a megvalósítás nem életszerű.

De, visszatérve a svédekhez. A készpénz megtartása a fizetési rendszer ellenállóképességének fenntartása érdekében is elengedheteten a svéd jegybank (Riksbank) szerint és lehetővé kell tenni készpénzhasználatot a társadalom minden tagja számára, hogy ezzel is tudjanak fizetni.

Az embereknek mindig képesnek kell lenniük arra, hogy élelmiszert, egészségügyi ellátást és gyógyszereket mind digitálisan, mind készpénzzel kifizethessenek - nyilatkozta Erik Thedéen, a Riksbank elnöke a Finextra-nak, amelyet a Portfolio vett észre.

Hozzátette, a növekvő globális feszültségek, a kibertámadások számának emelkedése, valamint a dél-európai áramkimaradások is azt mutatják, mennyire fontos a fizetés lehetőségének biztosítása akkor is, amikor az internet nem működik.