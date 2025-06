Ismét pert nyert az Államkincstárral szemben Budapest, amivel a város levegőhöz jut, azonban a pénzügyi helyzet hosszabb távú rendezéséhez továbbra is szükség van a kormánnyal megkezdett tárgyalások folytatására – közölte a Fővárosi Önkormányzat.

Karácsony Gergely bejelentésében hangsúlyozta, hogy a négy hónapra szóló jogvédelemmel, valamint a Budapestnek visszajáró 10,1 milliárd forinttal az önkormányzati cégeknél dolgozók bére biztonságba került, ugyanakkor ez a lépés önmagában nem oldja meg a kormányzati elvonások miatt keletkezett fenntarthatatlan pénzügyi helyzetet.

Az önkormányzat közlése szerint ha a kormányzati hozzáállás nem változik, úgy a budapestiek nyújtott közszolgáltatások folyamatos finanszírozása néhány hónap múlva újra pénzügyi válsághelyzetet eredményezhet.

Karácsony Gergely arra kért minden politikai szereplőt, a kormányoldalon és az ellenzéken belül is, hogy fogjanak össze Budapest érdekében.

A főpolgármester bejelentését követően nem sokkal megérkezett Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter reakciója is:

„Felhívom a kedves főpolgármester figyelmét, hogy 2019 óta (covid előtti év) a főváros iparűzési adóbevétele 164 milliárd forintról közel kétszeresére, 322 milliárd forintra emelkedett. Ez alatt a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint felé nőtt. Ha mindent összevetek 2025-ben az Ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt. Önök félrevezették a törvényszéket, mert hibásan mutatták be a helyi iparűzési adó jelentős emelkedését. Az ítéletben az szerepel, hogy 2025 június közepéig 20-30 milliárd forintnyi iparűzési adóbevételre tesz szert a főváros, ami nem igaz. Az NGM tényadatai szerint május végéig már 135 milliárd forint folyt be a főváros számára iparűzési adó formájában. A bíróság továbbá nem vizsgálta, hogy Rákosrendező kifizetése miként járult hozzá a főváros csődjéhez. Vizsgáljuk az ítéletet, ez után döntünk a lehetséges lépésekről, akár a fellebbezésről is. A fővárost nem a szolidaritási hozzájárulás, hanem mint az az adatokból is látszik, a főváros felelőtlen gazdálkodása viszi csődbe” - hangsúlyozta Nagy Márton.