A gyermekbénulást okozó vírus vad formáját mutatták ki szennyvízmintákban Németországban – közölte az ország közegészségügyi hatósága. A Reuters beszámolója szerint ez az első ilyen eset Európában 2010 óta.

A gyermekbénulás egy súlyos vírusfertőzés, amely bénulást, végzetes esetben halált okozhat, de védőoltással megelőzhető. Két formája terjed világszerte. A vad gyermekbénulás a ritkább, ez csak Afganisztánban és Pakisztánban van jelen. A másik forma, az oltóanyagból származó viszont több országban is elterjedt, és olyan ritka esetekből fakad, amikor az immunizáláshoz használt, legyengített élő vírusok mutálódnak és terjednek az aluloltott közösségekben. A szennyvíz vírusvizsgálatával azonban a vírus mindkét formájának terjedése nyomon követhető.

Németországban utoljára 30 éve regisztrálták a vad poliovírus-fertőzéseket embereknél, és ez az első alkalom, hogy környezeti mintavételezéssel mutatták ki az országban az ilyen típusú monitorozás 2021-ben történt bevezetése óta.

A Robert Koch Intézet mostani tájékoztatása szerint a vad poliovírus 1-es típusát (WPV1) mutatták ki egy németországi szennyvízmintában. Hozzátették, hogy embereknél nem jelentettek fertőzést. A német lakosságra leselkedő kockázatot pedig a poliovírus mindkét formája tekintetében nagyon alacsonynak minősítették a széles körű oltási lefedettség miatt.

A WHO Európát hivatalosan 2002-ben nyilvánította vad gyermekbénulás-mentesnek. A vírus vad formáját Európában legutóbb Oroszországban és Tádzsikisztánban észlelték 2010-ben, azóta viszont mostanáig sehol sem.

A világszervezet szerint az új, Németországban észlelt vad gyermekbénulás-vírus összefüggésben állhat az Afganisztánban terjedő vírustörzzsel. A WHO arra figyelmeztetett, hogy egyetlen ország sem immunis a gyermekbénulás terjedésére.