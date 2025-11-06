A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.
- A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép-, elektronikai- és optikai termékgyártás, valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás bővült, ugyanakkor a járműgyártásban és a villamosberendezés-gyártásban visszaesés következett be.
- Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal nőtt.
